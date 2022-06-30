20 ألف ريال تمويل بالتقسيط بدون كفيل بموافقة سريعة وبدون رسوم لجميع العملاء

تمويل بالتقسيط بدون كفيل لمدة ثلاث سنوات لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة من الموضوعات الحيوية حيث يرغب العديد من العملاء السعوديين والمقيمين معرفة كافة التفاصيل عن التمويل الشخصي التابع إلى اليسر للتمويل في المملكة حيث وفرت التمويل الشخصي الأصغر بمزايا عديدة ومنها ميزة الحصول على التمويل بدون رسوم إدارية حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي ومتاح التمويل لجميع العملاء بدون الحاجة إلى كفيل ولكن بمبالغ تمويلية مختلفة من فئة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية لذلك يجب التعرف على جميع الضوابط الواجبة للتمويل لكي يتم الموافقة على التمويل الشخصي عبر شركة اليسر للتمويل في السعودية.

شروط التمويل الشخصي بدون كفيل لدى شركة اليسر

يحتاج التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل أن يكون العملاء السعوديين والمقيمين عمرهم يتراوح من 22 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على قرض التمويل الشخصي الأصغر من الموقع الرسمي التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل ولكن العاملين في القطاع العسكري مسموح لهم الحصول على التمويل حتى سن التقاعد للعسكريين في المملكة العربية السعودية وهناك العديد من الشروط التي يجب توفيرها ومنها:

يجب توفير كافة المستندات كذلك تطبيق الشروط ومنها إحضار أثبات الدخل المناسب للتمويل الذي يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل داخل السعودية.

لابد من القيام بتوفير فترة على رأس العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

يحتاج التمويل الشخصي توفير العمر المناسب للتقديم الذي ربما يبدأ من 22 عام كحد أدنى للتقديم.

الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى 60 عام فقط لا غير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

العسكري متاح له التقديم عبر الإنترنت حتى سن التقاعد في القطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة