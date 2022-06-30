نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بأثر رجعي.. وزارة الموارد البشرية تحسم الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب نزول الضمان الاجتماعي يتساءل المستفيدين عن بعض الأمور المتعلقة بالضمان ومنها هل يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بأثر رجعي ، وجدير بالذكر عدم نزول الضمان في بعض الحسابات الخاصة بالمستفيدين مما يجعلهم يقومون بتقديم الاعتراض نوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في السطور المقبلة.

حقيقة صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بأثر رجعي

أفادت خدمة العملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأن صرف الضمان الاجتماعي المطور يتم بأثر رجعي للمواطنين الذين قاموا بتقديم اعتراضات عقب قبول اعتراضهم بشكل نهائي حيث يجرى صرف الدعم الخاص بهم بأثر رجعي وذلك من أول دفعة محل الاعتراض كما سمح البرنامج للمستفيدين الاعتراض على نتائج الأهلية التابعة لهم بحيث يمكنهم من القبول في الضمان الاجتماعي واستحقاق الدعم الشهري المقدم للأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية.

فترة الرد على اعتراض الضمان المطور

قمنا بالإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية تقوم بصرف الضمان المطور بأثر رجعي في حالة قبول الاعتراض، وعلى جانب آخر تقوم الوزارة بالنظر في طلب المستفيدين من الدعم والرد عليهم في مدة تصل إلى 60 يوم، علماً بأنه في حالة قبول الاعتراضات المقدمة من قبل المستفيدين بشكل نهائي، فإنه يتم إدراج المستفيدين في قائمة الأسر المستحقة للدعم بشكل شهري.

جدير بالذكر أنه فى حالة صدور الأهلية ولم يتم صدور الأهلية الخاصة بهم فإنه يتم تقديم الاعتراض إلكترونياً بواسطة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

خطوات تقديم الاعتراض في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور تقديم الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور وجاءت خطوات الإعتراض كالتالي: