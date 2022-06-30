موعد صرف راتب الضمان المطور لشهر يونيو 1443 وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية

إن الأشخاص مستفيدي الضمان الاجتماعي بالسعودية يتساءلوا عن الميعاد المحدد لصرف الضمان بالشهر القادم يوليو، فلم تفصلنا عن ميعاد الصرف سوى أيام قليلة ويتم إيداع هذا الدعم بحسابات المواطنين البنكية، ولذلك فإن هذا المقال سيكون متضمناً موعد صرف راتب الضمان المطور مع الشروط الخاصة بالحصول على هذا الدعم وطرق الاستعلام عن الأهلية.

موعد صرف راتب الضمان المطور

إن وزارة الموارد قد قدمت دعماً يسمى الضمان المطور لكافة مواطني السعودية حتى توفر لهم حياة كريمة يستطيعوا من خلالها الإتيان بالاحتياجات الأساسية لأسرتهم، ويصرف هذا الدعم بشكل شهري، ويوضع بحسابات المستفيدين مع بداية كل شهر، أما عن ميعاد الصرف للضمان المطور بشهر يوليو سيكون بتاريخ 30 يونيو واحد من شهر ذي الحجة، وهنا تقديم بميعاد الصرف يوم لمصادفته عطلة أسبوعية، لأن هذا القانون مأخوذ به في المملكة، فإن كان ميعاد الصرف الجمعة يقدم للخميس، أما إن كان الصرف بيوم السبت يؤخر للأحد.

شروط صرف راتب الضمان

بإمكانك الآن أن تحصل على راتب الضمان المطور وأن تقوم بالتسجيل به، ولكن لابد أن تكون مستوفي لجميع الشروط حتى تستطيع أن تحصل عليه، وإليكم تلك الشروط وهي كالآتي:

على المواطن أن يكون سعودي الجنسية ويقيم بداخلها دائماً.

يستثنى من شرط الجنسية الأرملة الأجنبية، والمطلقة التي تزوجت من شخص سعودي ولديها منه أبناء، الأشخاص ذوي الإعاقات، والأيتام ومعهم الأرامل.

راتب الأسرة الشهري لا يكون أكثر من 1200 ريال.

استيفاء الشخص المتقدم لجميع الشروط من صحة وتعليم وأن يكون ملتزم بالخطة التأهيلية والتوظيفية والتدريبية الموضوعة من البرنامج.

ألا يكون الشخص المتقدم يتبع مركز إيواء أو يقيم بدور رعاية تهتم به الحكومة.

عدم الامتلاك لأي أشياء تكون قيمتها عالية تمنع الشخص من الحصول على الضمان.

وإن سقط أي شرط من هذه الشروط تسقط أحقية الشخص في صرف راتب الضمان.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن الأهلية الخاصة بالضمان المطور، وهذا يكون عبر الاتباع لبعض الخطوات التي تساعدك في ذلك وهي كالآتي: