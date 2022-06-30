رابط نظام نور حساب ولي الأمر للاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ألية نزول الأرقام على الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج، برقم الهوية أو بدون رقم هوية، وتتيح الاستعلام بحساب الطالب أو حساب ولي الأمر، بينما يقوم الذين لا يتمكنوا من الدخول والاستعلام عن الرابط التعليمي باتباع عدد من الإجراءات التي تعلن عنها الوزارة للمساعدة.

[رقم تواصل] رابط نظام نور حساب ولي الأمر EDue WavE نتائج (المتوسطة – الثانوية) noor.moe

pic.twitter.com/Y08h85QnMt — تواصل – وزارة التعليم (@MOETawasul) pic.twitter.com/Y08h85QnMt — تواصل - وزارة التعليم (@MOETawasul) September 28, 2019

أنهى طلاب المراحل التعليمية الأساسية الثلاثة، ابتدائي ومتوسط وثانوي، للفصل الدراسي الثالث الاختبارات النهائية لهم منذ أيام قليلة، وقامت لجان التصحيح بتسلم الموارد الدراسية فور الانتهاء من كل مادة للتصحيح والمراجعة على الفور، وقد انتهى الطلاب منذ أيام قليلة من آخر المواد الدراسية بينما أعلن موقع وزارة التربية والتعليم المواعيد التي تم رفع النتائج فيها، ويبدا الاستعلام عن ظهور النتائج برقم الطالب أو بحساب ولي الأمر على الموقع ابتداء من اليوم.

الحد الأدنى لدرجات النجاح في الثانوي

القسم العلمي القسم الأدبي 40% في المواد العلمية

50% في المواد النظرية. 40% في المواد التخصصية الأدبية.

50% في المواد النظرية.

كيفية الاستعلام عن رابط نظام نور حساب ولي الأمر

يتم الدخول المباشر على رابط نظام نور التعليمي لنتائج الطلاب . يقوم ولي الامر باختيار ايقونة الاستعلام بحساب ولي الأمر أو الطالب. يكون لولي الأمر حساب على الموقع منذ التسجيل في الموقع كما يمكن إنشاء حساب جديد. يتم تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية ورمز التحقق. يتيح الموقع استخراج النتائج بدون رقم هوية. كما يتيح الموقع الاستعلام بالمنصة الوطنية الموحدة بحساب الفرد المستفيد عليها. يبدا عرض النتائج.

منصات أعلنت وزارة التعليم إتاحتها للنتائج

كيفية التواصل لحل المشكلات

أتاحت وزارة التربية والتعليم بوابة تواصل للاتصال وتقديم الشكاوى الخاصة بالتواصل مع المنصة التعليمية أو تأخر النتائج أو عدم إتاحة الموقع للدخول، وترد الوزارة على شكاوى المواطنين، كما أنها أتاحت المنصات الأخرى، توكلنا وابشر وبوابة النفاذ الوطني الموحدة لإتاحة النتائج وقت عدم عمل الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم.