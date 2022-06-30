السعودية تلغي سعودة هذه المهن وتسمح للمقيمين والأجانب بالعودة للعمل فيها مؤقتا حتى هذا الموعد ... استغل الفرصة!!! (اسماء الوظائف)

حيث أن المملكة تسعى بشكل مستمر إلى القياك بتطوير اسلوب الحياة وتوفير فرص عمل إلى كل المواطنين السعوديين ، حيث ان توظيف السعوديين في وطنهم يجعلهم لا يلجأون إلي الهجرة ويستقروا في بلدهم.

وهذا الأمر يؤدي إلي تطور ونهوض الدولة بأهلها، وكل ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة للتطوير وتحقيق رؤية 2030 م لذلك ستضل هذه المهن متاحه إلى حين توفر كادر سعودي قادر على تعبئة مكان هذه الأعمال لذلك يجب على المقيمين والاجانب استغلال هذه الفرصه

المهن المسموح بها للاجانب في السعودية

أوضحت الحكومة السعودية بعد سعودة عدد كبير من الوظائف مؤخرا أبرز المهن المسموح بها للاجانب في السعودية، ومع الأهمية الكبيرة للتعرف علي تلك الوظائف، فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الوظائف المسموح بها للأجانب في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

مهنة مديري المبيعات واحدة

من اهم الوظائف الغير مسعودة المسموح بها للاجانب في السعودية لهذا العام 2022.

٢. كاتب الحسابات للاجانب :

كذلك كتابة الحسابات اصبحت وظيفة غير مسعودة اليوم فهي واحدة من أهم المهن المسموح بها للاجانب في السعودية لعام 2022 .

٣. مهنة السكرتارية السعودية :

مهنة غير مسعودة ايضاً تنظم الى قائمة الغير مسعودة 2022، والخاصة بالمهن المسموح للاجانب العمل بها في 1443، الموافق 2022.

٤. مهنة أمين المخازن للاجانب :

هي المهنة الرابعة التي تمت سعودتها والكل يعرف مهنة امين المستودع او أمين المخازن احد اهم الوظائف في العالم، واصبحت اليوم مهنة مسعودة ضمن وظائف السعودية.

٥. مهنة الصيدلة الغير مسعودة:

هي الخامسة ايضاً من وظائف المملكة العربية السعودية الغير المسعودة مسموح بها للاجانب في عام 2022.

ولأهمية وظيفة الصيدلة تم اضافتها مؤخرا هذا العام في قائمة المهن الغير مسعودة.

٦. مهنة التمريض للأجانب في السعودية:

احد أهم الوظائف الرائجة لغير السعوديين (الأجانب) هي التمريض. حيث اصبحت مهنة التمريض واحدة من اهم المهن الغير مسعودة مسموح بها للاجانب في السعودية سنة 2022.

وهي تحتل ايضاً نسبة كبيرة من نسبة التوظيف في المملكة العربية السعودية للاجانب غير السعوديين، وهي كذلك من الوظائف الأجنبية والمرغوبة اليوم لجميع ابناء السعودية بمكتب العمل بالمملكة.

٧. مهن المحاسبة (وظائف غير مسعودة) :

المحاسبة هي وظيفة اخرى غير مسعودة تنظم الى قائمة المهن المسموح للاجانب العمل بها في السعودية عند العودة من بلدهم الى المملكة في تاريخ 1443، والموافق لعامنا 2022.

٨. مهن بائعي المحلات السعودية:

لاتختلف اهمية المهنة الغير المسعودة : بائعي المحلات التجارية في السعودية عن باقي المهن والوظائف المسموح للاجانب العمل بها و التي لاغنى عنها في السعودية في عامنا الحالي 2022.

لذلك تم الغاء سعودتها ضمن القائمة واصبحت وظيفة غير مسعودة وأيضا مهنة مسموح للأجانب العمل بها سنة 2022.

٩. مهن مندوبي المشتريات :

تم الغاء سعودة هذه الوظيفة " مهنة مندوب المشتريات" كذلك ضمن القائمة المهنية المسموح بها للاجانب في السعودية، واصبحت واحدة من اهم الوظائف الغير مسعودة يمكن للاجانب العمل فيها بالمملكة، والتقديم عليها في مكتب العمل السعودي.

١٠. مهن مديري الحسابات :

مهنة هامة ايضاً تنظم الى قائمة الوظائف الغير المسعودة في المملكة لعام 2021 لتصبح واحدة من اهم المهن المسموحة للاجانب في السعودية.

١١. مهن مندوبي المبيعات :

مندوبي المبيعات هي الوظيفة رقم ١١ الغير مسعودة في المملكة بمكتب العمل السعودي للاجانب عام 2022. حيث تمت اضافة الوظيفة مندوب مبيعات الى قائمة المهن المسموح بها للاجانب في السعودية هذا العام.

١٢. مهنة سكرتارية الطب :

تم الغاء سعودتها ايضاً في المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من اهم المهن المسموح بها للاجانب واضافتها الى قائمة الوظائف الغير مسعودة لعام 2021 في وزارة و مكتب العمل بالمملكة.

١٣. وظيفة السكرتارية التنفيذية :

الوظائف المسعودة في السعودية 2022

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض من الوظائف المسعودة، وهي عبارة عن وظائف كان مسموح للأجانب العمل فيها، ولكن قامت الحكومة بسعودتها وجعلها متاحة إلي المواطنين السعوديين فقط، وفيما يلي توضيح إلي أهم الوظائف المسعودة في السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

موظف الأمن

مسؤول علاقات حكومي

مدير شؤون العاملين

مدير شؤون الموظفين

مدير الموارد البشرية

محاسب حكومي

موظفي الجمارك

كاتب شكاوى

كاتب شؤون الموظفين

كاتب شؤون الأفراد

كاتب الإستقبال العام

كاتب استقبال فندقي

كاتب استقبال المرضى

المهن الخاصة بقطاع التعليم

مهن قطاع المحاماة