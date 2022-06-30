السعودية : الهيئة الملكية تكشف تفاصيل مفاجئة عن إضافة حي جديد ستشمله أعمال الهدد وإزالة العشوائيات في بمكة ... وتكشف عن موعد بدء!!

حيث ان هذا البيان نص عن موعد الاستكمال لأعمال الهدد في منطقة الكدوة التي تقع داخل حي المسفلة بمكة، وبسبب كثرة التساؤلات عن هذا الأمر فإننا في هذا المقال سوف نوضح لكم موعد استئناف الإزالات في مشروع تطوير الكدوة.

موعد استئناف الازالات في مشروع تطوير الكدوة

إن هيئة مكة المكرمة قد أعلنت عن ميعاد الاستئناف للإزالة بمنطقة الكدوة التي تقع داخل حي المسفلة، وهي من مناطق مكة المكرمة وسيكون ذلك في شهر محرم 1444، ولقد وضح المتحدث الرسمي بأنه سيتم المعالجة لمنطقة الكدوة تلك التي يبلغ مساحتها 686,000 متر مربع.

وهي من المناطق العشوائية التي ستخضع للتطوير من ضمن الخطة الاستراتيجية المنفذة من قبل لجنة وزارية تختص بالمعالجة بمكة المكرمة، من الشمال يوجد بها الطريق الدائري الثاني أما الجنوب سيكون مخرج شارع التقوى، وكذلك مخطط روابي بالإضافة لمخطط أجياد التكميلي من الناحية الشرقية، أما الغرب شارع الهجرة، ولقد أضاف بأن الكدوة بها نسبة مرتفعة من الفقر الخاص بالخدمات، والبنية التحتية ضعيفة بها عدد كبير من السكان، كما أن عملية التطوير تشمل الارتكاز على البعد المكاني والإنساني.

موعد استئناف الازالات في مشروع تطوير الكدوة

أسباب إزالة منطقة الكدوة

إن الدكتور المغربي قال بأن الكدوة بها معاناة شديدة من الفقر للخدمات أي الاحتياجات الأساسية، والضعف بالبنية التحتية، مكتظة بالسكان بشكل كبير، كما أنه لابد من تطويرها توافقاً مع رؤية المملكة والإطار الاستراتيجي الذي يشمل الارتكاز على البعد الإنساني والمكاني.

فالبعد الإنساني يحسن من حياة الفرد الذي يعيش بتلك المناطق، ولو أن هناك عناصر إجرامية لن يكون بإمكانها التواجد في مثل هذا المكان، أي سيكون هناك تصحيح للأوضاع القانونية، والتمثيل لتلك المنطقة بشكل اقتصادي وفقاً للمعايير الأهلية المحددة، والقيام بخلق أحياء تكون صالحة للعيش يشعر فيها الجميع بالأمان وتجذب السكان.

كما أنه سيتم التوظيف للأراضي بالتنمية المستدامة عبر إزالتها وتطويرها من جديد وجعلها راقية، وفقاً للمعطيات بكل منطقة بالمناطق العشوائية، كما أن الدكتور مغربي قال بأنه سيتم الاستقبال لكافة الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني أو الاتصال على رقم 920066600.