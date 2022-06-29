نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عند تجديد لوحة السيارة في السعودية.. هل يجب سداد المخالفات المرورية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، حقيقة ضرورة دفع المخالفات المرورية عند تجديد لوحة السيارة 1443هـ، فيما يأتي ذلك للرد على استفسارات أصحاب المركبات الذين يتواصلون باستمرار مع الإدارة عبر حاسباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما قبل الرغبة في إتمام أي من الخدمات المتعلقة بالمرور في السعودية.

حقيقة ضرورة دفع المخالفات المرورية عند تجديد لوحة السيارة

وأكدت إدارة المرور السعودية لحسم الجدل، أنه لا يلزم سداد المخالفات المرورية عند الإقدام على تجديد لوحة السيارة 1443هـ، إذ جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع المرور على تويتر، وذلك بعد انتشار الشائعات التى تنص على إلزامية دفع المخالفات المرورية عند تجديد لوحة السيارة.

شروط تجديد لوحة المركبة في السعودية

وتتيح إدارة المرور في السعودية، خدمة تجديد لوحة السيارة 1443هـ، وهي من الخدمات المتميزة التي تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات والشروط؛ ليتسنّى للمستفيد الحصول على لوحة جديدة بدلًا من القديمة؛ وهذه الشروط تتمثل في:

استكمال بيانات نموذج التجديد، وإحضار صورة عن استمارة المركبة.

صورة عن بطاقة الأحوال الشّخصية لمالك السيارة السعودي، وصورة من الإقامة لمالك السّيارة إنْ كان أجنبي.

وصورة السجل التجاري إذا كان المالك مؤسسة أو شركة.

دفع الرسوم المقررة، وسريان صلاحية رخصة السيارة، والفحص الدوري لها.

صورة السيارة الأصل ورخصتها، وتضمين صورة لتأمين السيارة ساري الصلاحية.

طريقة تجديد لوحة المركبة في السعودية

وهناك بعض الإجراءات التي يجب الانتباه إليها في حالة الرغبة في تجديد لوحة المركبة في السعودية، وهي كالتالي:

ملء النموذج الخاص لسبك لوحة السيارة من الجهة المختصة بذلك. إحضار اللوحات القديمة لاستبدالها بلوحات جديدة. دفع الرّسوم المقررة لتجديد لوحة المركبة. إحضار ملف لحفظ الأوراق. مراجعة الجهة المختصة خلال 15 يومًا للحصول على اللوحات الجديدة.

إجراءات تغيير لوحة المركبة القديمة أو التالفة

وخدمة تغيير لوحة المركبة تتطلب عددٍ من الإجراءات، وهي توفير استمارة اللوحة الأولى للمركبة المراد استبدال لوحتها القديمة أو التالفة، وتوفر تأمين ساري الصلاحية، وسريان الفحص الدّوري للمركبة، بالإضافة إلى وجود رخصة للمركبة وصورة عنها.