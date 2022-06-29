هل يمكن نقل ملكية السيارة في حال وجود مخالفات؟.. “المرور” يرد

استفسارات عديدة تصل إلى الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لترد عليها، ومنها “هل يمكن نقل ملكية السيارة في حال وجود مخالفات؟”، إذ تفاعلت إدارة المرور مع هذا السؤال وأجابت عنه، لتوضح لأصحاب المركبات كيف يتصرفون في مثل هذه الحالة، فيما تعد هذه الخدمة من الخدمات المهمة التي تلقى قبولا لدى المواطنين.

هل يمكن نقل ملكية السيارة في حال وجود مخالفات؟

وردّت الإدارة العامة للمرور في السعودية، على سؤال هل يمكن نقل ملكية السيارة في حال وجود مخالفات؟، إذ أكدت أنه يُمكن عمل ذلك شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.

كيفية نقل ملكية السيارة أونلاين

ويُمكن لأي مواطن في السعودية نقل ملكية السيارة أونلاين من خلال منصة أبشر الإلكترونية بدلًا من زيارة إحدى دوائر المرور، وذلك عن طريق هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. إدخال بيانات تسجيل الدخول، والضّغط على خدماتي، واختيار خدمات المرور، وننقر على مبايعة المركبات من قبل البائع. الضّغط على عرض السيارة للبيع، وتحديد السيارة التي نرغب في بيعها. كتابة معلومات السيارة، والمعلومات الخاصة بالمشتري، ونضغط على تأكيد. يدخل المشترى إلى حسابه في منصة أبشر، ثم الدخول إلى مبايعة المركبات، وطلبات الشراء، واختيار السيارة المطلوبة. متابعة التعليمات لإتمام الشراء.

شروط نقل ملكية المركبة في السعودية

ووضعت وزارة الداخلية في السعودية، عددًا من الشروط والضوابط لنقل ملكية المركبة، وهي كالتالي:

إحضار رخصة المركبة الأصلية.

عقد مبايعة من المعارض المعتمدة في المدينة المقيم بها صاحب السيارة.

صورة عن بطاقة الأحوال للسعوديين، أو صورة من الإقامة للأجانب.

خضوع المركبة للفحص الدوري.

دفع المخالفات المرورية، وسريان تأمين السيارة، ورخصتها.

إحضار صورة عن رخصة قيادة المالك والمشتري.

دفع الرّسوم المقررة لعملية النقل.

رسوم نقل ملكية المركبة في السعودية

وحددت وزارة الداخلية السعودية، رسوم نقل ملكية المركبة في السعودية 1443هـ، إذ تأتي على النحو التالي: