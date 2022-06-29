موعد صرف الدفعة الجديدة لمستفيدي برنامج حساب المواطن

حساب المواطن أوضح عن علي أن صرف الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن للدفعة الجديدة يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك سوف يكون الصرف يوم الأحد الموافق 10 يوليو الجاري 2022م للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وأضاف إلى ذلك أن بلغ عدد أرباب الأسر السعودية المستحقة أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% حيث أن عدد التابعين بلع حوالي 8.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، حيث أن بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد وتابع، وأضاف إلى ذلك أن مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين المستحقين من الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن .

موعد صرف الدفعة الجديدة :

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن موعد إيداع الدعم الشهري للدفعة الجديدة لمستفيدي برنامج حساب المواطن للمستفيدين المستحقين المكتملة طلباتهم بالمملكة، حيث أن سوق يتم الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، وبناءا على ذلك سوف يتم الصرف يوم الأحد الموافق 10 يوليو الجاري 2022م وهذا فيما أوضحه برنامج حساب المواطن على الموقع الإلكتروني الرسمي .

شروط الأهلية في حساب المواطن :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة، لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية. يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب على المستفيد أن يكون حامل بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن لا يتواجد داخل اي من الإيواء الحكومية أو السجون . توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رقم حساب المواطن للمستفيدين :

برنامج حساب المواطن للمستفيدين يوضح على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر عن رقم حساب المواطن للدعم المادي الشهري الخاصة بشهر يوليو 2022م حيث أن هذا الدعم خاص بدفعة حساب المواطن، حيث أن هذا الدعم للمستفيدين والمستفيدات الذين لا يقدم لأي مواطن سعودي، وبناءا على ذلك سوف يقدم للأشخاص المستحقين من حساب المواطن فقط.