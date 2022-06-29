نظام نور بدون كلمة سر للاستعلام على نتائج الطلاب 1443 وبرقم الهوية

ينتظر أولياء الأمور خلال الساعات القادمة وكذلك كافة طلاب داخل المملكة العربية السعودية، إعلان نظام نور لنتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث، وذلك عقب انتهاء الاختبارات النهائية 1443 اليوم الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو 2022، والجدير بالذكر أن نظام نور عبارة عن منصة إلكترونية مختصة بإعلان نتائج الطلاب عن طريق رقم الهوية 1443 لكافة المراحل الدراسية، إلى جانب ذلك يستعلم العديد من طلبة المملكة عن كيفية استخراج النتائج من نظام نور بدون كلمة سر، وخلال المقال التالي سوف نوضح لكم الخطوات الدقيقة للاستفسار عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون كلمة سر وكذلك عن طريق رقم الهوية.

نظام نور بدون كلمة سر للاستعلام على نتائج الطلاب

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، عن الرابط الخاص بنظام نور بدون كلمة السر للاستعلام على نتائج الطلاب 1443 وتلك ليست الطريقة الصحيحة للحصول على النتائج، ولكن يتم توفير رابط للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رقم الهوية وحسب 1443 نظام نور عقب إعلان النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 نظام نور

يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية 1443 عبر حساب ولي الأمر، أو عن طريق حساب الطالب بنظام نور، واتباع بعض النقاط البسيطة والتي تتمثل في التالي:

الذهاب إلى رابط نظام نور.

إدراج البيانات اللازمة لتسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم في الحقل المحدد له.

كتابة كلمة السر في المكان المخصص له.

وكذلك كتابة رقم التحقق في المكان المحدد له.

القيام بالنقر فوق تبويب تسجيل الدخول.

سوف يظهر على الشاشة المقابلة لك تحديد الفصل الدراسي.

الضغط على كلمة ابحث.

وسوف يظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط على إشعار نتيجة الطالب.

ومن ثم تظهر نتيجة الطالب أمامك مباشرة.

أنما في حالة أن المستخدم لم يتذكر اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة به، يوفر في تلك الحالة موقع نظام نور، طريقة لاسترجاع كلمة المرور واسم المستخدم باتباع التالي: