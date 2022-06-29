التقديم في برنامج جدير Jadeer.. تدريب ثم توظيف

التقديم في برنامج جدير، فقد تم الإعلان من جانب الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة التي تعد أحد الشركات الحكومية التي تخضع لإشراف ورقابة البنك السعودي المركزي، عن بداية فتح باب التسجيل في البرنامج الخاص بتطوير الخريجين وهو برنامج (جدير) الذي تم إعداده من أجل التدريب ثم التوظيف، ويتم التقديم في البرنامج لكل من الجنسين من الرجال والنساء، ويستطيع كل من يحمل شهادة البكالوريوس التقديم في البرنامج في عدد من التخصصات التي يوفرها البرنامج لجميع المتقدمين، علي أن يكون التقديم وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في برنامج جدير.

التقديم في برنامج جدير

يتم التقديم في برنامج جدير وفق بعض التخصصات المتاحة للتقديم ومن أبرز هذه التخصصات ما يلي (هندسة البرمجيات، أمن المعلومات، إدارة الأعمال، الأمن السيبراني، نظم المعلومات الإدارية، المالية، الإحصاء، نظم معلومات الحاسب، الاقتصاد، علوم البيانات، هندسة الحاسب الآلي، الرياضيات) وعدد آخر من التخصصات المتوفر التقديم بها.

شروط برنامج الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية

يتم التقديم في البرنامج التابع لسمة وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

أن يكون كل متقدم أو متقدمة للبرنامج من حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس بأحد التخصصات التي يطلبها البرنامج.

التقديم يكون لحديثي التخرج (من خريجي الدفعات لعام 2021 أو 2022).

يجب أن يكون قد تم الحصول علي معدل تراكمي الحد الأدنى له (3 من 4) أو أن يكون (4 من 5) أو ما يعادل ذلك.

يتطلب التقديم أن يكون المتقدم للبرنامج يمتلك مهارات في التواصل.

من متطلبات التقديم توافر إجادة لللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم في جدير

يتم التقديم في مسارات التدريب الذي يوفره برنامج جدير الذي ينتهي بالتوظيف عبر الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الخريجين علي منصة linkedin الخاص بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، علماً بأن برنامج تطوير الخريجين يشمل الحصول علي تدريب رسمي مميز ومكثف يتضمن اكتساب العديد من المهارات الإدارية والفنية، بالإضافة إلى توافر تدريب على رأس العمل.