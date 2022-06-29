التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المملكة العربية السعودية وأهم شروطه، توفر حكومة المملكة العديد من الخدمات الالكترونية التي تخدم مصلحة المواطنين من اجل تيسير كافة أمورهم، حيث اطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي يهدف إلى تقديم المساعدات المادية للمواطنين السعوديين المحتاجين من اجل إعاناتهم على ظروف المعيشة، وسنوضح لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد واهم شروطه بالتفصيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

يعد نظام الضمان الاجتماعي الجديد من أهم الأنظمة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث حرصت الحكومة السعودية على تطوير منصة الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المواطنين والمواطنات في المملكة التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي لتحسين ظروف المعيشة لكافة الفئات سواء من الأفراد بلا عمل أو كبار السن أو المطلقات أو الأرامل، وتوفير عمل مناسب للقادرين على العمل، حيث يعمل على تحويل أفراد المجتمع السعودي من من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج وهذا يعتبر أحد أهداف الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

ثم انقر على قائمة الخدمات الالكترونية ومنها ادخل على بوابة الخدمات للتنمية الاجتماعية.

انقر على تسجيل حساب جديد.

ثم ملئ كافة البيانات المطلوبة منك من تاريخ ميلادك ورقم جوالك ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على تسجيل وسوف تصلك رسالة نصية على جوالك للتأكيد.

ثم انقر على مربع الدخول للخدمة.

بعد ذلك اختر الفئة الخاصة بك.

اكتب جميع بياناتك المطلوبة.

وأخيرا اضغط على تقديم الطلب وعليك الاحتفاظ برقم الضمان الاجتماعي لأنك ستستخدمه في خدمة الاستعلام عن البيانات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد