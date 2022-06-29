كيفية التسجيل في نظام تشجير لدعم الجهود البيئية في الغطاء النباتي، والمشاركة في حملات التشجير أو التبع المالي لدعم النظام النباتي، فالشجرة الواحدة لها قيمة كبيرة في تزيين المكان وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأوكسجين وتلطيف الجو، في ظل مبادرات العالم للحد من الاحتباس الحراري والاهتمام بقضايا تغير المناخ ولذلك تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بإطلاق خدمة تشجير.

خدمة تشجير

هي خدمة أطلاقتها وزارة البيئة المياه والزراعة السعودية، وهي خدمة تتيح لك طلب أشجار لزيادة الغطاء النباتي في منطقتك والمشاركة بحملات التشجير وهي خدمة مجانية للأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمعيات التطوعية والروابط الخضراء، ويمكن التسجيل في نظام تشجير عبر الموقع الرسمي للوزارة.

التسجيل في تشجير

للتسجيل في خدمة تشجير قم باتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الدخول لقسم الخدمات ثم اختر خدمة تشجير.

انقر على طلب الخدمة وأدخل البيانات المطلوبة ثم حدد طلبك.

وتعبئة بيانات طلبك.

ثم إرسال طلبك ويبدأ مراجعو الطلب بمراجعة طلبك ثم اعتماد طلبك. يكون ذلك بعد أسبوعين وفي موسم التشجير وحسب توافر الكمية.

وبعد ذلك تصل رسالة لصاحب الطلب بالموافقة.

تشجير أمانة المدينة المنورة

تقوم أمانة المدينة المنورة بتوفير شتلات أشجار النيم وزراعتها. بنسبة شجرة لأربع أشجار لكل منزل. وذلك لزيادة الأشجار في الأحياء السكنية لدورها الهام في الحد من الظواهر البيئية وأليه الطلب على النحو الآتي:

الدخول لموقع منطقة المدينة المنورة.

وطلب الأشجار.

إرشادات تشجير عن الزراعة