برنامج باقات دعم سكني الجديدة وأهم الشروط لصرف 100 ألف ريال دون رد

يُوفر صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، برنامج باقات الدعم السكني للمواطنين في المملكة، وهو عبارة عن أحد الحلول المقدَّمة لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، بتقديم دعمٍ مباشرٍ غير مستردّ، يُقدَّم من خلال الشركاء من الجهات التمويلية بالاتفاق مع الصندوق، وخيارات برنامج، تتمثل في باقة الدعم المقدّم، وباقة تجديد المساكن، وباقة الأثاث، وباقة الإيجار، وباقة البناء الذاتي، فيما يمكن الحصول على مبلغ 100 ألف ريال سعودي دعمًا مباشرًا غير مستردّ، بالتزامن مع الحصول على التمويل العقاري من الجهة التمويلية.

شروط برنامج باقات دعم سكني الجديدة 1443

وحدّد برنامج سكني في المملكة العربية السعودية شروط برنامج باقات دعم سكني الجديدة 1443هـ، وهي على النحو التالي:

باقات الدعم السكني خاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.

الاستفادة من الباقات تتم عن طريق توقيع عقد تمويلي على أحد المنتجات التالية، منتج وحدة سكنية جاهزة، منتج وحدة تحت الإنشاء، منتج البناء الذاتي.

يجري تطبيق المنتج للعقود الجديدة بعد إطلاق الباقة فقط.

تطبيق معايير حوكمة منتج الوحدات الجاهزة، ويمكن للسمتفيد المؤهل الاستفادة من باقة واحدة فقط ولمرة واحدة ويسقط حقه من الاستفادة من أي دعم سكني آخر.

يجري تطبيق المنتج للعقود الجديدة بعد إطلاق الباقة فقط، ويجري تطبيق معايير حوكمة منتج الوحدات الجاهزة.

حصر صرف مبلغ الباقة على فئة المتاجر المراد الشراء قطع الأثاث منها.

المستندات المطلوبة للاستفادة من باقات الدعم السكني

ولا بد من توفير بعض المستندات المطلوبة للاستفادة من باقات الدعم السكني، أبرزها ما يلي:

الصك

مطابقة معايير القبول لحوكمة الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي.

عقد استصناع.

عقد التمويل، وعقد الدعم.

عرض السعر.

عقد الإيجار.

شهادة إطلاق التيار الكهربائي.

شهادة إتمام البناء.

مميزات برنامج باقات الدعم السكني 1443

ويشمل برنامج باقات الدعم السكني 1443، على عدد من المميزات التي تهم الكثير من المواطنين والمواطنات الراغين في الاستفادة من هذا البرنامج، وأبرزها: