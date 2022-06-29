إدارة المرور السعودية توضح حقيقة مضاعفة غرامات المخالفات عند التأخر في السداد

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عمر شويل - جدة هل تتم مضاعفة غرامات المخالفات المرورية في حالة التأخر عن السداد؟”، كان هذا سؤال وجّهه أحد المواطنين إلى الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ ردت عليه الإدارة لتوضيح الأمر وإزالة أي لبس في هذا الشأن وهو ما يستفاد منه الملايين من أصحاب المركبات في السعودية.

حقيقة مضاعفة غرامات المخالفات عند التأخر في السداد

أوضحت إدارة المرور السعودية، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يجري إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ، منوهة عن ضرورة مراعاة حقوق الطريق، والالتزام بها، من أجل تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض نسبة الحوادث بين السيارات.

تعليمات تحد من حوادث الطرق وتعزز السلامة

وأعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن 5 تعليمات يجب على قائدي المركبات اتباعها، لتحقيق السلامة المرورية، وهي كالتالي:

الالتزام بمسارات الطريق.

إفساح الطريق عند الحاجة لعبور المركبات.

التقيد بأفضليات المرور.

استخدام الإشارات التنبيهية قبل الانعطاف.

الابتعاد عن إلقاء المخلفات.

خطوات تجديد استمارة السيارة

وتتيح إدارة المرور في المملكة خدمة تجديد استمارة السيارة إلكترونيا عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، بدلا من الذهاب إلى أي من مقرات المررو، وخسارة الوقت والجهد، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية. النقر على أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم وكلمة السّر في الأماكن المخصصة لذلك. كتابة كود التحقق الذي أرسل عبر رسالة نصيّة إلى الهاتف الجوّال. الضّغط على خدماتي، واختيار الإدارة العامة للمرور. النّقر على خيار تجديد رخصة السّير، وتحديد السيارة. ملء البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط والأحكام. الضّغط على تجديد الاستمارة.

شروط تجديد رخصة المركبة

وحددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بتجديد رخصة المركبة، وهي كالتالي: