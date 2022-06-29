انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تزف بشرى كبرى لأولياء الأمور وتعلن الإعفاء الكامل من دفع رسوم خدمة النقل المدرسي لهذه الفئات من الطلاب ... تعرف عليها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت شركة رافد التي تتبع وزارة التعليم بالسعودية عن بدء التسجيل بنظام نور التعليمية، لاجل خدمات النقل المدرسي للسنة الدراسية القادمة ٢٠٢٢/٢٠٢٣...

حيث أوضحت شركة رافد عن بعض الفئات التي سوف يتم استثناءها من دفع رسوم النقل المدرسي، وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال سطورنا هذه من هي الفئات المعفاة من دفع رسوم النقل المدرسي، وطريقة التسجيل بنظام نور.

من هي الفئات المعفاة من رسوم نقل المدرسي

أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وأيضا الطلاب سواءا إناث أو ذكور أصحاب الإعاقة أو من ذوي الهمم.

وأخيرا الطالب أو الطالبة بمدارس الدمج بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي

يمكن لجميع طالبات وطلاب المملكة السعودية التسجيل في خدمة النقل المدرسي، وذلك عبر نظام نور الإلكتروني وهذه الخطوات كالاتي:

أولا يجب زيارة الصفحة الرسمية الخاصة “بنظام نور التعليمي”.

وبعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول، ثم التوجه مباشرة إلى “قائمة خدمات” ثم عليك إختيار “خدمة النقل المدرسي”.

وبالتالي يجب اختيار “طلب النقل” ثم تدوين كافة البيانات المطلوبة منك، وبعد ذلك كتابة رمز التحقق.

وأخيرا الضغط على مكان ” سداد المصاريف”.

وفي حالة كان الطالب أو الطالبة من المعفاة من دفع المصاريف، يجب إختيار أيقونة “الطالب المعفي”.

كيفية التواصل مع خدمات النقل لشركة رافد بالسعودية