انت الان تتابع خبر طريقة جهنمية جديدة لـتوفير استهلاك الكهرباء في السعودية بشكل كبير.. من دون إيقاف التكييف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحرص الكثيرون على إيجاد طرق تُساعدهم في توفير استهلاك فاتورة الكهرباء خاصة مع ارتفاع الأسعار وتعدد الأجهزة الكهربائية المُستخدمة داخل المنزل، ويُعطي العديد من الخبراء نصائح وإرشادات كثيرة ومهمة لهذا الغرض وينجح بعضها بالفعل في تحقيق الغرض بينما البعض الآخر لا يُساعد في عملية التوفير تلك.

*معلومة جديدة لـ توفير استهلاك فاتورة الكهرباء:

ضمن هذا السياق وفي تصريحات لقناة الإخبارية كشف المهندس إبراهيم المزروع المتخصص في الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات، في جامعة مينتفورت البريطانية، أن هناك وسيلة يُمكن من خلالها توفير الكهرباء وتعتمد على عزل المنزل جيدًا لعدم دخول الحرارة إليه وتقليل عدد النوافذ المتواجدة به.

ولفت المزروع أنه يجب استخدام مواد عزل على مستوى عالي وذات قيمة مُرتفعة، وبرغم أنه ستكون تكلفتها عالية إلى أنها سوف تعمل على توفير استهلاك فاتورة الكهرباء وهو ما يسعى له الكثير من المواطنين.

هذا ويعمل المهندس السعودي الشاب في تقنية جديدة وهي ربط محطات الكهرباء بعضها البعض من خلال شبكة تفي بالاحتياجات الأساسية للمناطق أو الدول، وتوفر كميات كبيرة من الكهرباء يُمكن تصديرها لدول أخرى.