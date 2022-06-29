بعد تخفيض ارامكو السعودية سعر البنزين لشهر يونيو ... هذا هو الفرق بين الاسعار القديمة للبنزين والغاز في المملكة

شهد سعر البنزين في السعودية 2022 البنزين 91 في السعودية انخفاضا قدر بـ 2.18 ريال سعودي للتر الواحد، في حين سجل سعر البنزين 95 قيمة 2.33 ريال سعودي للتر الواحد، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود على المستوى العالمي، فقد أوضحت التحليلات أن سعر الوقود في المملكة العربية السعودية من المقرر أن يشهد ارتفاعًا في الفترة الحالية في حين بلغ سعر لتر الديزل لمايو الماضي قيمة 0.63 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين في السعوديةمثل البترول ثروة هائلة بالمملكة العربية السعودية، لاحتوائها على آبار البترول المتعددة على مستوى نطاقات المملكة المختلفة، وقد جاءت الأنباء المختلفة حول التغيرات في أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، ويتساءل الجميع عن ما إن يتم انخفاض سعر البنزين في السعودية 2022 في التحديث الجديد أو أنه يشهد ارتفاعًا في سعر اللتر.

هذا وقد انخفضت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي والتي يتم العمل بها حتى الآن بنسبة 50% عن الأسعار التي سبقتها للشهر الماضي له، وتجدر الإشارة إلى أن التحديث في سعر البنزين في المملكة العربية السعودية يتم من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث يتم وضع التحديث الجديد للأسعار في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، على أن يتم العمل بالتسعيرة الجديدة للمنتجات في صباح اليوم التالي، وعليه يتم تحديث اليوم تسعيرة البنزين في السعودية، ليتم العمل بالتسعيرة الجديدة بدايةً من فجر 11 يونيو 2022.