رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت وشروط البرنامج للأسر المنتجة

التسجيل في دعم ريف لربات البيوت، تبحث الكثير من السيدات والفتيات العاطلات عن العمل عن أقرب طريقة للحصول على وظيفة تساعدهم على المعيشة، ومن منهم تمتلك مهنة حرفية أو زراعية يمكنها التقديم على طلب ريف للنساء، والذي من خلاله سوف تتمكن من الحصول على عمل خاص بها من خلال مبلغ مالي كل شهر لا سيصل لها من برنامج ريف كدعم لها للحث على العمل الحر، وهذا المبلغ يصل إلى 54 ألف ريال سنويا، وهناك شروط بسيطة حتى تحصل على الدعم بإجراءات غير معقدة.

شروط برنامج دعم ريف لربات البيوت

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

لا تمتلك أي وظيفة حكومي أو خاص.

العمر لا يقل عن 21 عاما.

وجود حساب بنكي خاص باسم المستفيدة.

أن يكون السكن تابع للإدارة التابعة لوزارة الزراعة للأسر المنتجة.

الدخل الشهري أن وجد لا يتخطى 6000 ريال.

وثيقة عمل حر باسم المستفيدة من الدعم.

التقديم على دعم ريف

سوف تتمكن جميع النساء التي تبحث عن عمل للمهنة التي تريدها من زراعة الفواكه، تربية المواشي، إنتاج العسل النحل وتربية النحل، موعد صرف دعم ريف، والبن وجميع الأعمال الزراعية الإنتاجية للأسر المنتجة من الحصول عليها من خلال دعم ريف، والتقديم على طلب الدعم والذي سوف يوفر لها مبلغ مالي يتم إرساله في أول كل شهر وحتى اليوم السابع من الشهر الميلادي، الاستعلام عن دعم ريف، ويصل بمبلغ 4,500 ريال، وسوف يتم إرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة عند التسجيل في الدعم لربات البيوت وانتظار الموافقة بعد إرسال مختص يقم بالتأكيد من المستفيد.

رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت

في أبسط خطوات سوف تحصل كل ربة منزل على حساب خاص باسمها في برنامج ريف حتى تتمكن من الحصول على الدعم المطلوب وتستفيد بإنتاجها كل شهر، ومن خلاله سوف تحصل على عمل حر خاص بها، ويمكنها ذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت وكتابة الاسم ورقم الهوية عن طريق إنشاء حساب جديد، وكتابة باقي البيانات المطلوبة صحيحة وبدون أي أخطاء، وسوف يتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للتأكد من الهوية وسوف يتم التحقق من طلبك وبعد الموافقة عليه سوف يتم إرسال الدعم إلى المستفيدة.