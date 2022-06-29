كيف اطلع النتيجه من نظام نور للابتدائي noor.moe.gov.sa وزارة التعليم السعودية 1443

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالكشف عن اجابة كيف اطلع النتيجه من نظام نور نظرًا لتداول المزيد من التساؤلات من قبل الطُلاب السعوديين بشأن إظهار النتائج الخاصة بنهاية الامتحانات للفصل الدراسي الثالث لهذا العام ١٤٤٣/٢٠٢٢، حيث تم إنشاء منصة نور التعليمية للتسهيل على الطُلاب وأولياء الأمور معرفة الدرجات الخاصة بنتائجهم فور ظهورها، كل ما عليك فعله هو تقديم رقم الهوية وبيانات الطالب فقط، تابع الطريقة.

كيف اطلع النتيجه من نظام نور

يتثنى للطُلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج الخاصة بالاختبارات النهائية الترم الثالث ١٤٤٣ عبر منصة نظام نور التعليمية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يرجى الدخول أولًا إلى نظام نور التعليمي من هنا مباشرة.

بعد الدخول يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل؛ رقم الهوية الوطنية التابعة لولي أمر الطالب، وكلمة المرور، ورمز التحقق المرئي في المكان المخصص له.

ثم الضغط على زر نتائج الطلاب من خلال قائمة الخدمات على الصفحة المقابلة.

يليه كتابة تلك المعلومات الشخصية عن الطالب مثل؛ المرحلة الدراسية، الصف الخاص بالطالب.

بعد ذلك يتم التوجه إلى خدمة التقارير من صفحة الطالب الأساسية.

ثم النقر على زر إشعار بنتيجة الطالب.

سوف يتم إظهار جميع الدرجات التي أخذها الطالب في ذلك الفصل الدراسي، ويُمكن التواصل على الرقم الموحد لـ نظام نور وهو: ١٩٩٩٦، تعرف على الطريقة بطريقة أكثر وضوحًا:

طريقة إعادة كلمة السر في نظام نور

في حال ضياع كلمة السر للطالب يمكن لكل من الطالب أو ولي الأمر إعادته مرة أخرى بسهولة، وذلك بعد اتباع الخطوات الآتية: