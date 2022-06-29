كيف اطلع النتيجه من نظام نور للابتدائي noor.moe.gov.sa وزارة التعليم السعودية 1443

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قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالكشف عن اجابة كيف اطلع النتيجه من نظام نور نظرًا لتداول المزيد من التساؤلات من قبل الطُلاب السعوديين بشأن إظهار النتائج الخاصة بنهاية الامتحانات للفصل الدراسي الثالث لهذا العام ١٤٤٣/٢٠٢٢، حيث تم إنشاء منصة نور التعليمية للتسهيل على الطُلاب وأولياء الأمور معرفة الدرجات الخاصة بنتائجهم فور ظهورها، كل ما عليك فعله هو تقديم رقم الهوية وبيانات الطالب فقط، تابع الطريقة.
كيف اطلع النتيجه من نظام نور
يتثنى للطُلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج الخاصة بالاختبارات النهائية الترم الثالث ١٤٤٣ عبر منصة نظام نور التعليمية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يرجى الدخول أولًا إلى نظام نور التعليمي من هنا مباشرة.
- بعد الدخول يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل؛ رقم الهوية الوطنية التابعة لولي أمر الطالب، وكلمة المرور، ورمز التحقق المرئي في المكان المخصص له.
- ثم الضغط على زر نتائج الطلاب من خلال قائمة الخدمات على الصفحة المقابلة.
- يليه كتابة تلك المعلومات الشخصية عن الطالب مثل؛ المرحلة الدراسية، الصف الخاص بالطالب.
- بعد ذلك يتم التوجه إلى خدمة التقارير من صفحة الطالب الأساسية.
- ثم النقر على زر إشعار بنتيجة الطالب.
- سوف يتم إظهار جميع الدرجات التي أخذها الطالب في ذلك الفصل الدراسي، ويُمكن التواصل على الرقم الموحد لـ نظام نور وهو: ١٩٩٩٦، تعرف على الطريقة بطريقة أكثر وضوحًا:
طريقة إعادة كلمة السر في نظام نور
في حال ضياع كلمة السر للطالب يمكن لكل من الطالب أو ولي الأمر إعادته مرة أخرى بسهولة، وذلك بعد اتباع الخطوات الآتية:
- يتم التوجه إلى منصة نور التعليمية مباشرة.
- سوف تظهر قائمة رئيسية يتم منها اختيار نسيت كلمة المرور.
- ثم الضغط على زر إعادة ضبط كلمة السر.
- يليه كتابة رقم الهوية الوطني التابع لولي الأمر.
- ثم إدخال رمز التحقق المرئي الموجود في آخر الشاشة المقابلة.
- بعد ذلك يتم الضغط على التالي.
- يتم اتباع تعليمات استعادة كلمة المرور بدقة.
- ثم كتابة كلمة المرور الجديدة.
- ثم تأكيد كلمة المرور الجديدة.
- يليه الضغط على زر تأكيد.
- سوف تظهر رسالة تؤكد على إنجاح تغيير كلمة السر.
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