نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة اعتماد عن طريق النفاذ الموحد و خطوات الاستعلام عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة اعتماد عن طريق النفاذ الموحد وهي إحدى المنصات التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل المعاملات المالية للمواطنين السعوديين في السعودية، حيث أن تعتبر منصة اعتماد إحدى المنصات الإلكترونية، التي تقدم خدماتها لكل من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمواطنين السعوديين، يكمن عملها الأساسي في تحويل كافة أعمال وزارة المالية السعودية بما فيها الأمور ذات العلاقة بالميزانية العامة للملكة والميزانية المتعلقة بالجهات الحكومية إلى النظام الرقمي، كما أنها تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة، للوصول إلى أعلى مستوى من تحقيق الأهداف الخاصة بالمشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية، كما يمكن التعرف علي خطوات وشروط التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية في المملكة.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد عن طريق النفاذ الموحد

يمكن التسجيل في مَنصة اعتماد بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات المتتالية التالية:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية بشكل مباشر. ثم الضغط على أيقونة “مستخدم جديد” الموجودة في الصفحة الرئيسية. إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة متناهية في الخانات المخصصة. ثم إدخال الرمز المرسل إلى البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل. اتباع التعليمات التي يمليها الموقع من أجل استكمال عملية التسجيل. ثم إرفاق المستندات الداعمة المطلوبة. بعد استكمال إدخال كافة المعلومات يتم طباعة نموذج التفويض على ورق المؤسسة الرسمي. تصديق التفويض المطبوع من قبل الغرفة التجارية. وأخيرًا إرسال صورة التفويض المصدق من خلال منصة اعتماد ليتم تفعيل الحساب.

خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد

وفرت منصة اعتماد خدمة الاستعلام عن الراتب والمستحقات من خلال رابط إلكتروني أطلقته، ويمكن ذلك بكل سهولة ويس من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع منصة اعتماد. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول. الضغط على القائمة واختيار “اعتماد أفراد” من هذه القائمة. ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق. الضغط على “حقوق الموظفين”. ومن ثم النقر على أيقونة “الراتب والمستحقات”. اختيار الشهر الذي يرغب المستخدم الاستعلام عنه. وأخيرًا الضغط على أيقونة “استعلام” وبذلك ستظهر كافة تفاصيل هذا الشهر.

أهداف منصة اعتماد

تصبو منصة اعتماد إلى تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها عند تأسيسها، وتكمن هذه الأهداف بما يلي:

رفع كفاءة الإنفاق لدى المؤسسات الحكومية. العمل على رفع مستوى الشفافية في المنافسة بين القطاعات الحكومية. العمل على زيادة مشاركة المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. تعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية. تسهيل الإجراءات الضرورية وتوحيدها. توفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين أثناء إنجاز معاملاتهم المالية.

منصة اعتماد أفراد

هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها منصة اعتماد لخدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية وتسهيل إجرائهم معاملاتهم المالية، كما تتيح لأصحاب الأعمال المشاركة في المطالبات المالية، والمنافسات والمشتريات الحكومية بطريقة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، وكل ذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة اعتماد.