السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة ومفرحة للمقيمين عن اعفاء هذه الفئة من المرافقين من الرسوم تماما وإلى الأبد .. تعرف عليها!

لذلك يبحث العديد من المواطنين عن حقيقة الخبر الذي يتعلق باستثناء مواليد السعودية من رسوم المرافقين وبعض المعلومات الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة استثناء مواليد السعودية من رسوم المرافقين بالفعل تم الاستثناء وهم فئة محدودة قامت بفرضها المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ، ومن ثم فإنه يتوجب على كافة الفئات غير المعلن عنها من ضمن هذا الاستثناء بدفع الرسوم والمبالغ المالية المستحقة ، وذلك باستثناء أبناء السيدة السعودية التي تزوجت من رجل غير سعودي في حال عدم تحويل كفالة العمل ، حيث يصل المبلغ الذي سوف يتم تسديده لاستقدام إحدى أفراد الأسرة ، حوالي أربعمائة ريال سعودي للفرد الواحد ، وقد أوضحت المديرية العامة بأن هذا المبلغ المدفوع هو بمثابة رسوم لا يتم استردادها مرة أخرى ، سواء انتهت مدة الإقامة أو لم تنتهي .