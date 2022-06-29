انت الان تتابع خبر تنبيه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى جميع الحجاج.. لا بد من فعل هذا الأمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت منذ قليل وزارة الحج والعمرة على جميع المواطنين والمقيمين على اشتراطات استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 التي اعتمدتها وزارة الصحة السعودية لأداء الحج داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.

وذكرت الوزارة أن من وصلت إليهم رسائل الترشيح للحج أثناء وجودهم خارج المملكة العربية السعودية، وتلقوا التطعيم في الخارج، فيجب عليهم إحضار ما يثبت تلقيهم اللقاح داعية الجميع بضرورة التواصل مع وزارة الصحة من اجل الحصول على المزيد من المعلومات.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة تسعى دائماً خلال هذه الفترة إلى التواصل مع جميع الحجاج، سواء من داخل المملكة أو من خارجها من أجل توضيح العديد من الأمور الهامة من أجل سلامة وصحة الجميع.

*تأكيد الحج أو إلغاؤه:

هذا ويمكن للحاج تأكيد الحجز أو إلغاؤه خلال هذه الفترة، ولكنه لا يوجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين، وبعد سدد الباقة سوف تصل رسالة نصية تتضمن رقم التصريح على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.