السعودية تعلن منع التدخين نهائيا في هذا الأماكن وغرامة 500 لكل من يخالف .. هل تشمل المقاهي؟!

وهذه الغرامات تتراوح بين 500 ريال سعودي و 5000 ريال سعودي لكل مخالفة، وتشمل المخالفات أيضاً قيادة سيارة أجرة خاصة بحثاً عن ركاب والتي تبلغ غرامة ارتكابها 1000 ريال سعودي.

ويُعاقب على التدخين في السيارة غرامة قدرها 500 ريال سعودي وفقاً للوائح المنصوص عليها في قانون “PTA”.

إذا تم القبض على أشخاص غير مصرح لهم، سيتم تغريمهم 5000 ريال سعودي. وإذا لم يقوموا بتشغيل عداد الأجرة في بداية الرحلة فسيتم فرض غرامة قدرها 3000 ريال سعودي، كما ذكرت صحيفة سعودي جازيت