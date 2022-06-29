تخفيض هائل يصل 15% على تويوتا هايلكس 2022 الاقتصادية الأكثر مبيعاً في السعودية.. برخص التراب

وانضمت فئة جي ال من سيارة تويوتا هايلوكس 2022 إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، تتوفر بمحرك إقتصادي من الطراز الأول حيث يمكنك من السير مسافة 15.6 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين بتقييم ممتاز بلس، أصبحت تتوفر سيارة تويوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية ضمن عروض عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 89 ألف و 895 ريال بدلا من 103 ألف و 960 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تحفيض خيالي 15%.

*تويوتا هايلكس 2022 الإقتصادية:

هذا وتتميز بمحرك رباعي الإسطوانات 2400 سي سي قوة 147 حصان قير عادي سداسي السرعات و نظام الدفع خلفي ديزل حيث تعتبر أحد السيارات الإقتصادية، تتميز سيارة توبوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية بكافة مواصفات الأمان نظام الحماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للإنغلاق، إمكانية التحكم في الثبات، نظام المساعدة في المرتفعات و تقنية دعم المكافح بالإضافة إلى وسائد هوائية.

داخلية تويوتا هايلوكس 2022 GL

كما تتميز داخلية سيارة جي ال بمقاعد قماش، نظام السنتر لوك تحكم من خلال السائق، مرايا جانبية كهربائية مع امكانية الطي أوتوماتيك، زجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة، مكيف يدوي و جلنط يدوي، كما تتميز سيارة تويوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية بكافة مواصفات التكنولوجيا منفذ طاقة، منفذ يو اس بي، بلوتوث، مسجل، عدد 2 مكبرات صوت، مشغل سي دي و نظام أمان تام.

كذلك، تتميز فئة GL بإمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت، جنوط مقاس 16 إنش، شبك أمامي ضخم من الكروم، صدام ستيل أمامي، تطعيمات كروم على المرايا، مقابض السيارة مصنوعة من الكروم، إشارات على المرايا الجانبية، كشاف ضباب خلفي و كشاف ضباب أمامي لسيارة تويوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية.