احذر.. السجن 7 سنوات وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال سعودي لمن يقوم بهذا الأمر في الحج

وأوضح الخطيب في تصريحات لبرنامج «صباح السعودية»، على قناة «السعودية»: «رحلات الحج الوهمية، هي عبارة عن أشخاص يقومون بغرض إيهام حجاج الداخل من مواطنين أو مقيمين بأن لديهم الصفة الرسمية من تصاريح وإجراءات تخص الحج».

وتابع: «الأفعال تندرج تحت بند الاحتيال المالي؛ حيث تصل عقوبتها للسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، بالإضافة لنشر العقوبة على نفقة المتهم».

هذا كان المتحدث الرسمي للأمن العام، سامي الشويرخ، وجه نصائح لراغبي الحج والعمرة لتجنب الوقوع في فخ الحملات الوهمية، مشيرًا إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين.

وأوضح الشويرخ في تصريحات لبرنامج «ياهلا» عبر موقع «تويتر»: «تم الإعلان منذ 7 أيام، أنه بإمكان المقدمين لأداء فريضة الحج متابعة المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا، وباتباع الخطوات يمكن معرفة الشركات المرخص لها أداء خدمات الحج».

وقال: «بالتالي اختيار ما يشاؤون منها، أما أي طريقة أخرى فهي طريقة غير نظامية وهي طريقة للاحتيال، من طرق الاحتيال أيضًا من يدعي تقديم فريضة الحج عن الغير، وتم ضبط بعض الأشخاص المروجين لذلك الأمر».

وأردف: «نهيب بالجميع اتباع المسار الإلكتروني عن طريق وزارة الحج والعمرة، أيضًا المساهمة والإبلاغ عن من يقدم التصاريح عبر طرق غير المسار الإلكتروني، وذلك عن طريق مراكز العمليات».