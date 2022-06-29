انت الان تتابع خبر اعلان هام وعاجل من المرور السعودي حول 4 مخالفات جديدة يرتكبها اغلب قائدي السيارات .. احذر منها قد تسبب على نفسك كارثة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدرت الإدارة العامة للمرور في السعودية اعلانا هاما كشفت فيه عن أن المراوغة بسرعة بين المركبات تعد مربكة لمستخدمي الطريق، كما انها تعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

واصدر المرور على حسابه في موقع “تويتر”، انه من تعمد البعض تعريض أنفسهم والآخرين لخطر الحوادث المرورية، وذلك نتيجة للسرعة بين المركبات والتي تُربك مستخدمي الطريق وقائدي المركبات.

وأوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات يترتب عليها حدوث 4 كوارث، وهي:

1 – مخالفة الأنظمة المرورية.

2 – زيادة صعوبة التحكم في المركبة.

3 – رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

4 – تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.

يأتي هذا في الوقت الذي تمكن فيه مرور منطقة جازان، م نضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة جيزان معرضًا سلامة الآخرين للخطر، مؤكدة أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

وأكد المرور، أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.