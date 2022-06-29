نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين نظام نور noor.system.info التعليم تعلن إجراءات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حركة النقل الداخلي 1444/1443، من أهم المواقع التي يتم البحث عنها من قبل المعلمين والمعلمات الراغبين في التقديم في الحركة القادمة، تعمل وزارة التعليم السعودية وفق برنامج مخطط ومنظم لكافة الإجراءات الخاصة بها، من بداية ونهاية العام الدراسي ونتائج الطلاب الفصل الثالث وكذالك التقديم في حركة النقل الخارجي للعام المقبل حتى يتم منح المعلمين الوقت الكافي للتسجيل، وتقديم طلبات الاعتراض الإلكتروني بعد علان النتيجة عبر نظام نور المركزي، الموقع الرسمي لتقديم خدمات وزارة التعليم في المملكة.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت أن التسجيل الإلكتروني في حركة النقل الداخلي، سوف يكون عقب الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب جميع المراحل والمقرر لها يوم الخميس الأول من ذي الحجة 14443، لذا يجب على المعلمين تجهيز أنفسهم وترتيب أفكارهم، حتى يقوموا بتسجيل رغباتهم للنقل الداخلي بعد تفعيل موقع نظام نور، المخصص للتقديم من خلاله وفيما يلي ألية التسجيل الإلكتروني.