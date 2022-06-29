تمويل فوري وسريع من منصة سلفة بشروط ميسرة وكيفية طلب تمويلك إلكترونياً من sulfah.com

في الآونة الأخيرة انتشرت الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التمويلات المالية التي تقدمها منصة سلفة، ومدى المزايا الخاصة التي توفرها تلك المنصة لعملائها، ولذلك أراد الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من معرفة كافة المعلومات عن تلك المنصة، مثل طريقة الحصول على الدعم من خلالها أو مقدار المعونة التي تقدمها، ولكن يتم ذلك وفق مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على ذلك التمويل المالي، وإليكم تفاصيل تلك الشروط وكيفية طلب التمويل من خلال موقعنا.

تمويل فوري وسريع من منصة سلفة

يمكننا التعرف على طريقة طلب التمويل المالي من خلال منصة سلفة من خلال الآتي:

أولاً: يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة من خلال sulfah.com.

ثانياً: ثم تدوين كافة المعلومات والبيانات المطلوبة وبشكل صحيح، والضغط على أيقونة (طلب التموين).

ثالثاً: وبعد ذلك القيام بتحديد القيمة المالية للتموين، وفترة السداد والتي لا تتعدى ال 6 أشهر.

رابعاً: وفي النهاية يجب الانتظار قليلاً حتى تصل رسالة تحمل الموافقة وإيداع المبلغ في الحساب.

شروط الحصول على التمويل المالي من منصة سلفة

يمكننا التعرف على شروط الحصول على تمويل مالي عن طريق منصة سلفة ومزايا ذلك التمويل من خلال التالي:

أولاً: شروط الحصول على التمويل:

للحصول على ذلك الدعم المالي يجب أن يتوفر في المتقدمين العديد من الشروط، والتي تتمثّل في الآتي:

الشرط الأول: يجب أن يكون المتقدمين حاملين للجنسية السعودية.

الشرط الثاني: يجب أن يكون كل المتقدمين أصحاب عمل، فلا يكون عاطل أو متكاسل، كما يجب ألا تقل فترة العمل الزمنية التي عمل بها المتقدم في القطاع الحكومي عن 3 أشهر، أما القطاع الخاص فلا تقل الفترة الزمنية عن 6 أشهر.

الشرط الثالث: ضرورة أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدمين هو خمسة آلاف ريال سعودي.

الشرط الرابع: ضرورة ألا يقل عمر المتقدمين عن 23 عام ولا يزيد أيضاً عن 60 عاماً.

الشرط الخامس: أن يكون المتقدم مكتمل الأهلية.

ثانياً: مزايا الحصول على التمويل: