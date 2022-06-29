نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية توضح “حقيقة نزول أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة” 1443 hrsd.gov.sa في المقال التالي
إن المساعدة المقطوعة من البرامج الاجتماعية المنشأة بالسعودية، ويقوم بالبحث عنها مواطنين كثيرين يقومون بالاعتماد عليها في الإتيان باحتياجاتهم الأساسية الهامة، كما أنه يتم اختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط وتضع الأولوية لبعض الأشخاص في الحصول على المساعدة المقطوعة وعبر هذا المقال سنقدم معلومات عن الضمان الاجتماعي المقطوعة.
حقيقة نزول أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة
“لا صحة لذلك” ولم يتم إضافة أسماء جديدة وذلك لأنه مر حوالي ثلاث أعوام والمساعدة المقطوعة توقف صرفها وتساءل عنها مواطنين كثيرين بمواقع التواصل ولا سيما تويتر، وردت وزارة الموارد على جميع الأشخاص المتسائلين وقالت بأن الصرف للمقطوعة الخاصة بالضمان لن يكون لها ميعاد محدداً للصرف فهي ليست مرتبطة بميعاد محدد وتصرف بأمر ملكي من الملك سلمان، وتم الرد على المواطنين الذين قد اعتقدوا بأن المساعدات المقطوعة قد تم إلغائها، وقالت الوزارة بأنها لا لم تلغى ولكنها توقفت لإجراء بعض التعديلات بها.
الاستعلام عن مقطوعة الضمان
لكي تتمكن من الاستعلام عن المساعدات المقطوعة فعليك القيام ببعض الأشياء واتباع الخطوات المساعدة لك في ذلك، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:
- أولاً تدخل رابط المساعدة المقطوعة المتواجد بموقع وزارة الموارد.
- تدخل رقم الهوية وتضيف رقم السجل الخاص بالمتزوجين.
- تقم بتسجيل المستفيد وكتابة الرقم السري.
- تدخل رمز التحقق المتواجد بالشاشة.
- تضغط فوق كلمة عرض وسترى كافة البيانات التابعة للشخص المستفيد.
شروط الحصول على مقطوعة الضمان
توجد بعض الشروط التي تكون لازمة حتى يستطيع الشخص أن يحصل على مقطوعة الضمان، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- ضرورة كون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية.
- تستثنى بعض الفئات المطلقة والأرملة الذين لديهم أبناء من الزوج السعودي من شرط الجنسية وكذلك أصحاب بطاقات التنقل.
- الحد الأقصى للمساعدة المقطوعة هو 30,000 ريال أما عن الحد الأدنى 10,400 ريال.
- المساعدة المقطوعة تصرف مرة في العام وهذا إن كان الشخص المستفيد يأخذ معاش الضمان فقط ولا يتواجد له أي مصدر دخل.
- تصرف المساعدة مرة بكل عامين إن كان الشخص يستفيد من راتب آخر مختلف عن الضمان.
- كما أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها للمواطنين العزاب الذين لا يكون دخلهم الشهر أكثر من 3000 ريال.
- وتصرف أيضاً المقطوعة للسعودي المتزوج الذي دخله لا يكون أكثر من 8760 ريال.
- عمر المتقدم لا يكون أقل من 35 عام خلال التقديم.
- عدم زيادة الدخل الشهري الذي سيحصل عليه الشخص المتقدم عن حد الضمان المانع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الموارد البشرية توضح “حقيقة نزول أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة” 1443 hrsd.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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