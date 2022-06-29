وزارة الموارد البشرية توضح “حقيقة نزول أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة” 1443 hrsd.gov.sa

إن المساعدة المقطوعة من البرامج الاجتماعية المنشأة بالسعودية، ويقوم بالبحث عنها مواطنين كثيرين يقومون بالاعتماد عليها في الإتيان باحتياجاتهم الأساسية الهامة، كما أنه يتم اختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط وتضع الأولوية لبعض الأشخاص في الحصول على المساعدة المقطوعة وعبر هذا المقال سنقدم معلومات عن الضمان الاجتماعي المقطوعة.

حقيقة نزول أسماء جديدة في المساعدة المقطوعة

“لا صحة لذلك” ولم يتم إضافة أسماء جديدة وذلك لأنه مر حوالي ثلاث أعوام والمساعدة المقطوعة توقف صرفها وتساءل عنها مواطنين كثيرين بمواقع التواصل ولا سيما تويتر، وردت وزارة الموارد على جميع الأشخاص المتسائلين وقالت بأن الصرف للمقطوعة الخاصة بالضمان لن يكون لها ميعاد محدداً للصرف فهي ليست مرتبطة بميعاد محدد وتصرف بأمر ملكي من الملك سلمان، وتم الرد على المواطنين الذين قد اعتقدوا بأن المساعدات المقطوعة قد تم إلغائها، وقالت الوزارة بأنها لا لم تلغى ولكنها توقفت لإجراء بعض التعديلات بها.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان

لكي تتمكن من الاستعلام عن المساعدات المقطوعة فعليك القيام ببعض الأشياء واتباع الخطوات المساعدة لك في ذلك، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تدخل رابط المساعدة المقطوعة المتواجد بموقع وزارة الموارد.

تدخل رقم الهوية وتضيف رقم السجل الخاص بالمتزوجين.

تقم بتسجيل المستفيد وكتابة الرقم السري.

تدخل رمز التحقق المتواجد بالشاشة.

تضغط فوق كلمة عرض وسترى كافة البيانات التابعة للشخص المستفيد.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان

توجد بعض الشروط التي تكون لازمة حتى يستطيع الشخص أن يحصل على مقطوعة الضمان، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: