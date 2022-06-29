نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول، يحرص ولي الأمر على إمتلاك حساب في نظام نور للاستفادة من عدة خدمات ومن بينها الاطلاع على نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 وهو ما سيصبح لدينا نظام استعلام نتائج برقم الهوية، او السجل المدني ايضا، ويحصر هذا الشرح آليات تسجيل الدخول لولي الأمر في نظام نور وكيف تتم إعادة تعيين كلمة السر، فتابعوا لكي تستفيدوا.

يشكل نظام نور لولي الأمر نقطة التقاء مع بيانات ابنه الطالب، فإن نظام نور هو نظام الكتروني أطلقته وزارة التعليم السعودية يدرج خدمة الاستعلام عن درجات الطلاب سواء برقم الهوية او ارقم السجل المدني كما يسمح نظام من خلال خدماته الالكترونية لأولياء الأمور من تسجيل ابناءهم إلكترونيا.

نظام نور

تزدهر المملكة بالأنظمة التعليمية بما يتوافق مع الرغبة المتمثلة في تسهيل التعليم وتوابعه وأحد تلك الأنظمة موقع نظام نور، لم ترغب وزارة التعليم في المعاناة من الصعوبة المرتبطة بعملية تسجيل الدخول في نظام نور، بالنسبة لولي الأمر، حيث أن ذلك يتطلب إدخال اسم المستخدم، وضمن شرح تم تأكيده بدى كل شيء سهل للاستفادة من نظام نور ولي الأمر والذي حرصنا على تبيانه مفصلاً بداء من طريقة الدخول في نظام نور وإعادة استعادة كلمة المرور فتابعونا.

نظام نور برقم الهوية Noor Login

إن تسجيل الدخول في نظام نور ولي الأمر يتطلب تسجيل رقم الهوية ،مع رمز التحقق، للوصول الى النظام عبر رابط موقع نور الذي أطلقته وزارة التعليم العالي، ومع نسيان بيانات المستخدم التي تعد أساسية لتسجيل الدخول في حساب نور لولي الأمر يمكن إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة به في طور عملية استرجاعها عبر البوابة الالكترونية لنظام نور noor moe gov sa عبر احد الوسائل المقترحة وفيما يلي شرح هذا الاجراء بالتفصيل كما هو موضح في الفقرة اللاحقة.

طريقة إعادة ضبط واستعادة كلمة المرور في نظام نور

في البداية يقوم المستخدم بالدخول على نظام نور المركزي من الرابط المتاح.

النقر على خيار باسم “هل نسيت كلمة المرور او اسم المستخدم” للانتقال الى صفحة إعادة ضبط كلمة المرور

تشمل خطوات إعادة ضبط كلمة المرور مطابقة رقم الهوية ورمز التحقق في الصفحة التي يتم توجهيك إليها، ثم النقر على التالي

في الصفحة التالية سيتم توفير خيارات لاسترجاع كلمة السر من خلال رقم الجوال وكذلك البريد الالكتروني في حساب ولي الأمر فقط حدد الطريقة المناسبة لإرسال بيانات المستخدم عبر أحدهما

سيطلب منك النظام المركزي ادخال رقم الجوال او البريد الالكتروني ويتم مطابقتها مع البيانات المعرفة مسبقاً لاستكمال هذه العملية

النقر على أيقونة إرسال

نظام نور تسجيل الدخول

يقوم ولي الأمر بالولوج الى noor.moe.gov.sa للتسجيل المباشر. سوف يستفيد ولي الأمر في تسجيل دخوله في نظام نور من خلال التواجد بالصفحة الرئيسية عبر إدخال اسم المستخدم+ كلمة السر+ رمز التحقق في الحقول المخصصة لهم. ثم الضغط على زر تسجيل الدخول ليتم تحويلك للصفحة الرئيسية لموقع نور

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ختاماً ومن خلال هذا المقال بعنوان نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1443 على موقع ثقفني دوت كوم تناولنا كيفية تسجيل الدخول في نظام نور ولي الأمر برقم الهوية فقط، كما بحثنا في نفس المقال روابط نظام نور وطرق استعادة كلمة المرور في حال النسيان عبر الهاتف او البريد الالكتروني حتى يتمكن ولي الأمر المسجل مسبقاً في نظام نور تسجيل دخوله بنجاح مرة أخرى كما بينته الفقرات السابقة.