نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو وضع المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطور؟ وزارة الموارد البشرية ترد في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال البحث عن وضع المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطور، نجد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن شروط استحقاق الزوجة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور بجانب إتاحة التسجيل إلكترونياً، ويأتي دعم المملكة للمتزوجات من أجل تلبية متطلباتهم المعيشية وإعانتهم على مواكبة الظروف الاقتصادية نوافيكم بكافة التفاصيل في السطور القليلة القادمة.

وضع المتزوجة في الضمان الاجتماعي المطور

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن هذا الأمر بأن الضمان الاجتماعي يشمل المتزوجات وفق مجموعة من الشروط والمتمثلة فيما يلي:

أن تكون المتزوجة سعودية الجنسية أو متزوجة من سعودي.

ألا تكون المتزوجة عاملة ، وتتقاضى راتب كبير يتخطى الحد الأدنى للضمان.

يشمل الضمان المتزوجة التي فقدت زوجها ولديها طفل.

ألا يقل عمر المرأة المتزوجة عن 35 عام.

تقديم ما يثبت إقامة المرأة المتزوجة داخل المملكة مثل عقود الإيجار وفواتير الكهرباء.

عدم امتلاك الزوجة لأي عمل خاص أو امتلاك رخصة تجارية لإنشاء مشروع خاص أو رخصة تجارية مقيدة باسم الزوجة.

تخلى الزوج عن الزوجة لمدة 3 أشهر على أقل تقدير ويحتاج ذلك الأمر إلى شاهدين إثبات.

يشترط على المرأة المتزوجة من شخص غير سعودي ولديها أطفال، تقديم ما يثبت عدم مقدرة الزوج على العمل.

شمول الضمان للمتزوجة التي تبلغ سن الشيخوخة.

عدم امتلاك المتزوجة لأي عقارات أو أصول باسمها.

ملاحظة لا يحق للزوجة الغير سعودية والتي تعمل ولديها أطفال الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل المتزوجة في الضمان الاجتماعي

سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية التسجيل في الضمان إلكترونياً حيث جاءت خطوات التسجيل متمثلة في التالي: