100 ألف ريال تمويل شخصي سريع بدون كفيل بالتقسيط الميسر بدون تحويل للراتب

أحصل من اليوم على تمويل شخصي سريع يصل إلى مبلغ تمويل 100 ألف ريال سعودي لجميع العملاء السعوديين وكذلك غير السعوديين الذين معهم أقامة داخل السعودية ويتطابق عليهم الشروط والأحكام الواجبة للتمويل الشخصي حيث وفرت شركة البيت الأهلي التمويل الإستهلاكي الذي يقوم على أساس إسلامي فهو لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأنه كمثل تمويل سلع إستهلاكية للمواطنين السعوديين والمقيمين معًا في المملكة العربية السعودية ويمتاز بأن التمويل الشخصي لا يشترط تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء ويتم الآن التقديم عن طريق الإنترنت كأحد أهم المزايا المتاحة من خلال شركة البيت الأهلي كذلك للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل غارم بالتقسيط لمدة زمنية لا تزيد عن خمس سنوات لدى البيت الأهلي للتمويل في المملكة الفترة الراهنة.

كافة الشروط المطلوبة عند التقديم على التمويل الشخصي بالشركة

لكي يحصل كافة العملاء السعوديين أو المقيمين في المملكة على تمويل شخصي سريع بدون كفيل بمبلغ تمويل يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي حتى مائة ألف ريال سعودي من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل لابد توفير وتطبيق الأحكام والشروط اللازمة للتمويل الشخصي كما يلي:

شرط أساسي وهام أن يكون المتقدم يبلغ من السن عند التقديم الإلكتروني من 21 عام حتى 65 عام كحد أقصى للتقديم على هذا التمويل الإستهلاكي لدى شركة البيت الأهلي.

تطلب شركة البيت الأهلي للتمويل أن يكون العميل المتقدم يمتلك دخل مناسب يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي داخل أراضي السعودية.

إيضًا لابد من توفير مدة خدمة على رأس العمل لا تقل عن ستة أشهر إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة سواء كان سعودي أو مقيم في أراضي السعودية.

المميزات التي يقدمها التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى البيت الأهلي للتمويل