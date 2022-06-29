نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الهوية الوطنية أونلاين 1443 عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي
تجديد الهوية الوطنية 1443 الخدمة الإلكترونية المميزة التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة كافة المواطنين السعوديين، وهذا بعد أن قامت وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية عن إطلاق هذه الخدمة إلكترونيًا لتسهل على المواطنين طريقة التجديد بخطوات بسيطة بعد الدخول إلى منصة أبشر حيث أن المملكة تسعى على الدوام خلال السنوات الأخيرة من تقليل الوقت، والمجهود على الجميع بدلًا من الذهاب إلى مصلحة الأحوال، والمصلحة الحكومية حيث يمكنك التجديد، وانت جالس بمنزلك من هاتفك الشخصي، ولمعرفة كافة التفاصيل بالخطوات تابع المقال.
تجديد الهوية الوطنية
يستطيع المواطنين السعوديين سواء كانوا داخل الأراضي السعودية أو خارجها من تجديد الهوية إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية أبشر، ولمعرفة الخطوات تابع التالي:
- أولا يقوم الراغب في الحصول على الهوية من الذهاب إلى منصة أبشر.
- بعد ذلك يتم اختيار أبشر أفراد.
- ثم تسجيل بيانات احول كالاسم وكلمة المرور.
- بعد ذلك اضغط على زر تسجيل، ومن ثم اختر أيقونة خدماتي.
- اختر من القائمة الأحوال المدنية.
- ثم حدد خيار تجديد الهوية أونلاين.
- الآن يجب عليك قراءة جميع الشروط والأحكام، ومن ثم الموافقة عليها.
- بعد ذلك قم بملء البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك.
- ثم اضغط على زر تقديم طلب.
- في النهاية عليك الذهاب إلى العنوان الوطني حتى تتمكن من دفع الرسوم لكي تتسلم الهوية عبر البريد.
شروط تجديد الهوية
لتجديد الهوية الوطنية يجب توافر عدد من الشروط التي أعلنتها وزارة الداخلية، ومن ضمنها التالي:
- من الضروري أن تكون المدة المتبقية على موعد التجديد لا تقل عن ١٨٠ يوم.
- أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم ٢١ عام.
- يجب عدم وجود أي مخالفات أو غرامات في الأحوال المدنية على المتقدم.
- من الضروري الالتزام بتعبئة النموذج الخاص بالتجديد.
- يجب أن يقوم المواطن السعودي بتقديم العنوان الوطني الخاص به، ومن الضروري أن يكون في نطاق البريد الذي تتبعه.
- يلتزم المتقدم في التجديد تقديم صور شخصية، ومن الضروري أن تكون حديثة بمقاس ٤*٦.
- تقديم صورة من شهادة الميلاد، وتقديم الأصل لمطابقتها.
- إن كان المتقدم متزوج فمن الضروري تقديم نسخة من القيد العائلي.
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