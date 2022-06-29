كم رسوم تجديد الاقامة مكتب العمل بالسعودية

كم رسوم تجديد الاقامة مكتب العمل، عند الحديث عن رسوم تجديد الاقامة نجد أن هذا الموضع هو سؤال يشغل عقول الكثير من الأفراد الوافدين للملكة العربية السعودية، فعند قيامنا بحصرهم نجد أنهم من جنسيات عديدة، ويقيمون في جميع أرجاء المملكة، ومن هنا بدأت السعودية في فرض رسوم على جميع هؤلاء الوافدين، هذه الرسوم هي شرط بقاء تلك العمالة على الأراضي السعودية.

كم رسوم تجديد الاقامة مكتب العمل

كي تضمن بقائك بالمملكة دون أية عقبات عليك بتسديد الرسوم المقررة، تعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي المسئول الأول عن هذه الرسوم.

كما نجد أن التنظيم وكذلك الاشراف عليها تابع لها أيضًا، فجميع العمال والأعمال تكون تحت مظلتها ورعايتها.

أيضا استطاعت وزارة العمل من جعل جميع خدماتها تسير في إطار إلكتروني بحت وبسهولة.

تجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية

نجد أن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية لا تستمر في العمل بالقانون القديم كما هو، بل أضافت بعد التعديلات التي تخص مدة التأشيرة لهؤلاء الوافدين، فبعد أن كانت مدة التأشيرة 6 سنوات، قامت بتخفيضها لمدة 4 سنوات فقط، بل وفرض العقوبات الصارمة على من يخالف ذلك، ولكي يمكنك كوافد للملكة من القيام بأي عمل في هذا الصدد، عليك فقط أن تدخل على الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

حيث أن الوزارة عملت على تقديد العديد من الخدمات التي يحتاجها هؤلاء المقيمين عبر موقعها. دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الوزارة أو مكتب العمل. مما ساعد على توفير الوقت والمجهود.

وعند الحديث عن رسوم تجديد الاقامة فنجد أنها تختلف من مهنة لمهنة أخرى. ففي بعض المهن تصل الرسوم نحو 10 آلاف ريال سعودي. وهناك مهن وأعمال تصل رسومها نحو 14 آلاف ريال سعودي.

ويعتبر الحد الأدنى لهذه الرسوم هو 4800 ريال سعودي سنويًا. وعند قيامنا بتفصيل هذه الرسوم نجد أن الشهر الواحد يكلفنا نحو 400 ريال. وأن تكلفة الرخصة تساوي 100 ريال.

كما حددت الرسوم الخاصة بالإقامة بنحو 650 ريال، هذا نجده خاص بالوافد بمفردة, حيث أن هذه الرسوم تزيد في حالة إن كان هناك مرافقين معه، هذه الرسوم المقدرة لعام 2019. وكل عام تزيد هذه الرسوم بشكل متضاعف.

في نهاية المقال نكون قد جمعنا لكم جميع المعلومات التي تخص موضوع مقالنا كم رسوم تجديد الاقامة مكتب العمل، والتي لا يمكن الوقوف عليها. وذلك بسبب أنها رسوم غير ثابتة، وتتغير يوم بعد يوم، ومن مهنة لأخرى.