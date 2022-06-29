نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة حرس الحدود 1443 jobs.sa خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين أبشر توظيف في المقال التالي
تم الإعلان عن نتيجة حرس الحدود من قبل وزارة الداخلية الإدارة العامة للقبول المركزي النتائج المبدئية للأشخاص الذين تقدموا لشغل الوظائف العسكرية من الرجال بمديرية الحرس، وهذه الوظائف كانت الرتب عريف، وجندي، ورقيب، ووكيل رقيب، وصرحت الوزارة أنه على الراغبين في معرفة النتائج بالأسماء يمكنهم القيام بذلك من خلال الذهاب إلى رابط البوابة الإلكترونية أبشر توظيف، ولمعرفة الطريقة، وجميع التفاصيل تابع المقال.
نتيجة حرس الحدود 1443
صدور تصريحات رسمية عن نتيجة حرس الحدود 1443 المملكة العربية السعودية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية القبول المركزي الوظائف الرجالية على عدد من الرتب الهامة في الحرس، وذلك إلكترونيًا بخطوات بسيطة للغاية وفق ما صرحت به الإدارة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة حرس الحدود
نتيجة القبول في وزارة الدفاع السعودي حرس الحدود، ويستطيع المتقدمين للحصول على النتيجة اتباع الخطوات التالية:
- في البداية عليك الذهاب إلى رابط المنصة الإلكترونية أبشر توظيف.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة إشعار القبول الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.
- ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك.
- قم بمراجعة المعلومات جيدًا قبل الانتهاء.
- بعد ذلك قم بكتابة رقم الطلب.
- في النهاية اضغط على زر الاستعلام عن النتيجة، وسوف تظهر أمامك فورًا.
أماكن وظائف حرس الحدود الجديدة ١٤٤٣
تتواجد أماكن وظائف حرس الحدود الجديدة ١٤٤٣ بالمملكة العربية السعودية في الأماكن التالية، وهي كالتالي:
- المدينة المنورة.
- مكة المكرمة.
- عسير.
- جازان.
- تبوك.
- الشرقية.
- نجران.
- الحدود الشمالية.
تعليمات حضور المقابلات الشخصية في وزارة الدفاع
يجب على المقبولين مبدئياً الذهاب إلى المقابلة الشخصية مع إحضار الأوراق التالية:
- يجب أن يتم إحضار نموذج المراجعة بعد أن يتم طباعته من خلال موقع أبشر الإلكترونية للتوظيف.
- تقديم عدد صورتان من بطاقة الهوية مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
- إحضار أصل المؤهل مع تقديم صور من المؤهل الثانوي.
- على الحاصلين على المؤهل من خارج المملكة تقديم أصل المعادلة المعتمدة.
- تقديم نتائج اختبار القياس.
- أن يتم تقديم ٤ صور للمقبولين شخصية حديثة، ويجب أن تكون حديثة، ومقاسها ٤*٦ مع كتابة كل من رقم الطلب، والاسم خلف الصورة.
- وضع جميع هذه الأوراق في ملف.
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