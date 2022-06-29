خطوات وشروط الحصول علي هاتف بالتقسيط من شركة الإتصالات stc السعودية

تعتبر شركة الإتصالات السعودية stc ،واحدة من أهم ،وأشهر شركات الإتصالات بالمملكة العربية السعودية ،وهي تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين في مجال الإتصالات ،ومن أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة ،خدمة الحصول علي هاتف محمول بالتقسيط المريح للمواطنين ،وتمويل شخصي ،وذلك من خلال ،أتباع عدة خطوات ،وشروط وضعتها الشركة للموافقة علي طلب التقسيط.

أمكانية الحصول علي هاتف بالتقسيط من شركة stc

يمكن للمواطنين السعوديين بتقديم طلب الحصول علي هاتف بالتقسيط من شركة الإتصالات stc السعودية ،وذلك بعد توافر جميع الشروط في الشخص المتقدم بالطلب ، وفي حالة الموافقة علي طلب التقسيط ،سوف يتمتع المستفيد بعدة مميزات تتمثل في:

يمكن للمواطن السعودي ،والمقيمين بالمملكة ،سداد ثمن الهاتف بقسط شهري ،يبدء من ستة أشهر ،ويصل إلي ثلاث سنوات

يمكن التمتع بالخدمات التي تقدمها الشركة ،أو الجهة المتعاونة ،دون الحاجة إلي الرجوع للكفيل.

ومن أهم المميزات أن هذا الدعم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومتوفر أيضا ميزة الحصول علي هاتف بالتقسيط ،وتقوم الشركة بوضع عدة شروط إعفاء من الرسوم الخاصة بالإدارة ،في حالة الحصول علي هاتف بقيمة 30000 ريال سعودي كحد أقصي.

يمكن الحصول علي ميزة الحصول علي الدعم لأجهزة الجوال ،دون الحاجة للرجوع للكفيل للتقسيط.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي هاتف بالتقسيط من شركة stc للإتصالات

لكي يمكن تقسيط هاتف محمول من شركة stc للإتصالات السعودية ،لابد من توافر عدة شروط قد وضعتها الشركة ،وهذه الشروط هي:

أولا:يتم تعبئة إستمارة التقسيط الخاصة بالشركة.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة ،والتأكد التام من صحتها ،من أجل الموافقة علي طلب التقسيط في أقرب وقت ممكن.

من الضروري تحديد فترة السداد من الخيارات المتاحة ،ولايمكن إضافة رقم غير متواجد باللائحة.

ألا تقل قيمة الهاتف المحمول المراد تقسيط ،أيا كان نوعة ،مثل أيفون ،أو سامسونج ،أو غيرهم من الهواتف المحمول عن مبلغ 4000 ريال سعودي، حتي يتم قبول طلب التقسيط.

والجدير بالذكر أن شركة stc للإتصالات السعودية ،تسعي دائما إلي تقديم الكثير من الخدمات لعملائها ،من أجل تحسين جودة الإتصالات بالمملكة العربية السعودية.