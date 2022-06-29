نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق، يعتبر المركز الوطني للقياس كهيئة تقويم التعليم نافذة من خلال الموقع الرسمي له من اجل عرض نتائج اختبار قياس، تنقسم الاختبارات الى اختبار تحصيلي وقدرات عامة وهي أكثر ما يتم البحث عن نتائجها وذلك ممكن الآن من خلال تسجيل دخول الطالب في حسابه على موقع قياس الالكتروني وبد إجراء استعلام لنتائج قياس برقم الهوية الوطنية.

يزداد دخول الطلاب على حساباتهم في موقع قياس برقم الهوية، وهو الأمر الذي سيسمح لهم بالوصول الى نتائج اختبار قياس بمجرد اعتمادها على قاعدة بيانات الموقع، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري نريد وضع الفقرات التالية لتبيان كل شي فيما يخص استخراج النتائج في القياس عن طريق رقم الهوية فقط.

مركز الوطني قياس يلفت عناية الطلاب المعنيين عن إتاحة خدمة نتائج قياس من تطبيق توكلنا حيث يوفر الأخير خدمة التنبيه وعرض نتائج قياس في الشاشة الرئيسية فور رصدها من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ودعونا الآن في قضية رابط موقع قياس وعرض النتائج، فتابعونا

هل من الممكن ظهور نتائج قياس برقم الهوية؟

نعم، فقط قم بتسجيل الدخول في حسابك المسبق برقم الهوية لبدء عرض نتائج قياس، إتبع التعليمات أدناه الآن

أولاً: سجل الدخول بموقع المركز الوطني للقياس بزيارة e-services.qiyas.sa

أدخل رقم الهوية الخاصة بك.

وكذلك إدخال كلمة المرور التي أنشأتها مسبقاً لإنشاء حساب جديد

الضغط على مربع انا لست روبورت ثم النقر المزدوج على أيقونة تسجيل الدخول

النقر على تبويب الاختبارات المسجلة من الجزء العلوي

الضغط على النتائج

تحديد نوع الاختبار الخاص بالقياس بين الاختبار التحصيلي وايضا الاختبار القدرات العامة والنقر على بحث لعرض نتائج اختبار قياس

نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق

أطلق المركز الوطني للقياس خدمة نتائج قياس بالرقم الهوية، من خلال رابط نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق، الذي نستعرض رابطه الان هنا حيث على المستفيد عمل دخول وإتباع الطريقة الصحيحة لعرض نتائج قياس المذكورة أعلاه بالبحث عنها برقم الهوية الوطنية لكل طالب حيث ان نفس الرابط المنشور لقياس سيسمح برصد نتائج قياس للاختبارات القدرات او التحصيلية وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة السابقة.