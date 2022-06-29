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البيتزا من أشهى وألذ المأكولات السريعة والتي تسبب السمنة إذا تم تناولها بشكل مفرط ولذلك يحرم من تناولها الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا ولكن اليوم سوف نقدم لهم خصيصا طريقة لعمل البيتزا بطريقة صحية للرجيم بإستخدام دقيق القمح الكامل. طريقة عمل البيتزا بالقمح الكامل للرجيم المكونات 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من دقيق القمح الكامل.

ربع كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المفروم.

2 كوب من الماء الدافئ.

4 ملاعق صغيرة من الثوم المفروم. مقادير تحضير صلصة البيتزا 3 ملاعق من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف والمطحون.

4 حبات من الطماطم المبشورة.

2 كوب كبير من جبن الموزاريلا المبشور.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أوراق من الريحان الطازج. طريقة تحضير البيتزا بالقمح الكامل للرجيم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر ونمزجهم جيدا.

نغطي على الخميرة وتترك لمدة عشر دقائق حتى نتأكد من فعليتها وتختمر.

ثم نضيف إليهم دقيق القمح والدقيق الأبيض ثم نقوم بإضافة الزيت والملح.

بعد ذلك نقوم بإضافة إكليل الجبل والثوم ثم نقوم بعجن المكونات جيدا.

نستمر بالعجن جيدا لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نقوم بلم العجينة ثم ندهنها بقليل من الزيت ونغطيها جيدا.

نترك العجينة لتختمر لمدة من خمسة وثلاثون دقيقة إلى أربعون دقيقة.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الطماطم المبشورة والثوم المفروم والريحان المجفف.

بعد ذلك نضيف إليهم أوراق الريحان الطازجة والملح والفلفل الأسود.

نقوم بخلط المكونات جيدا ثم نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب جيدا.

نترك خليط صلصة البيتزا على النار لينضج لمدة نصف ساعة ثم نقوم برفعه من النار.

ثم نقوم بفرد العجينة على شكل دائري ثم نضع عليها صلصة البيتزا.

ثم نضع الجبنة المبشورة عليها وندخلها إلى فرن ساخن مسبقا.

على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة خمسة عشر دقيقة ثم تقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا للرجيم بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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