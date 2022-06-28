شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي وعدم تسديد باقي القرض بكل سهولة

بنك الراجحي، من أشهر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي، حيث يعرف هذا البنك في كل أنحاء المملكة وذلك لأنه يمتلك عدد كبير من الفروع، ويتميز هذا البنك بخدماته التمويلية المختلفة التي يتم تقديمها للعملاء، حيث يقوم هذا البنك كل فترة بالإعلان عن نوع جديد من الخدمات.

خطوات الحصول خدمات بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي مئات الخدمات للعملاء في كل أنحاء المملكة، كما أنه الآن من الممكن أن يتم الاستفادة من خدمات البنك بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، لذلك فإنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن أي خدمة أو الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بفتح الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.

لكي يتم الحصول على أي نوع من هذه الخدمات يجب أن يتم رفع بعض المستندات الورقية في هيئة ملفات مضغوطة، وهذه المستندات تتمثل في صورة من الهوية الشخصية، وصورة من محل إقامة الشخص.

كما أنه في حالة التسجيل للحصول على تمويل فيجب أن يتم رفع صورة من مؤهل دراسة الشخص المتقدم، وأيضاً ورقة خطاب عمل من الجهة التابع لها.

بعد إتمام الخطوات السابقة يقوم الموقع بعرض مجموعة من الخدمات المتاحة يقوم العميل بالضغط على اسم الخدمة التي يرغب في الحصول عليها أو الاستفسار عنها.

كما يوجد خاصية الحاسبة وذلك في حالة رغبة العميل في حساب قيمة التمويل والأقساط.

شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي

من أفضل الخدمات التي قام البنك بالإعلان عنها مؤخراً هي خدمة الإعفاء، هذه الخدمة التي تعفي العميل من سداد أقساط التمويل، ولكن يتم الحصول على هذه الخدمة في حالة توافر شروط معينة وهذه الشروط تتمثل في: