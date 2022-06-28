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يعتبر بسكويت الشوفان بالقرفة من أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتتسم طريقة التحضير بالسهولة فذلك النوع من البسكويت مناسب بكثرة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالقرفة. طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالقرفة: يتم تحضير بسكويت الشوفان بالقرفة بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأس من الزبدة.

كأس من الشوفان.

ملعقة من القرفة.

نصف كأسمن الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

كأس من السكر.

بيضة. خطوات التحضير: يتم تحضير بسكويت الشوفان بالقرفة من خلاص اتباع الخطوات الآتية: أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الدقيق والشوفان والقرفة والملح ويتم الخلط لحين أن تتجانس كافة المكونات. الحصول على الخلاط الكهربائي ويتم خلط فيه كلًا من السكر والزبدة لحين أن يتجانس الخليط وبعد ذلك يتم إضافة البيض ويتم الخلط جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق على البيض ثم يتم التقليب لحين الحصول على عجينة. ثم يتم تقسيم العجينة إلى دوائر. بعد ذلك يتم رصهم في صينية الفرن ويتم تغليفها بورق الزبدة. يتم بعد ذلك إدخال الصينية إلى الفرن ويتم تركها إلى مدة ربع ساعة. طريقة تحضير بسكويت الشوفان للدايت: يتم تحضير بسكويت الشوفان للدايت من خلال إحضار المقادير الآتية: كوب من الدقيق.

كوب من الشوفان المطحون.

ربع كأس من الزبدة اللينة.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

أربعة ملاعق من اللبن.

نصف كأس من السكر.

ملعقة من الملح. خطوات التحضير: الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق والشوفان والبيكنج صودا والملح ويتم التقليب ثم إضافة الزبدة والسكر مع التقليب لحين الحصول على عجينة. بعد ذلك يتم إضافة اللبن مع التقليب لحين الحصول على عجينة متماسكة. ثم يتم تغطية العجين ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ثلث ساعة. بعد ذلك يتم فردها وتقطيعها إلى دوائر بالاعتماد على القطاعة. ثم يتم الحصول على صينية ويتم تبطينها بورق الزبدة ثم يتم رص البسكويت. بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن يتم النضج. عمر شويل - جدة بسكويت الشوفان digestive بالقرفة صحي للدايت - ثقفني

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