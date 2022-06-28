نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول حرس الحدود 1443 عبر رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa ومعرفة أسماء المقبولين مبدئيا رجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول حرس الحدود 1443 ، صبيحة يوم الثلاثاء 28-06-2022 أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية عن نتائج القبول المبدئي حرس الحدود 1443 لرتبة رقيب وجندي للرجال والتي يمكن الاستعلام عنها عبر منصة أبشر للتوظيف https://jobs.sa، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عمليات بحث رهيبة عن رابط استعلام قبول حرس الحدود أبشر للتوظيف، يذكر أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية أتاحت التقديم على وظائف حرس الحدود للرجال في الرتب الآتية ( رتبة جندي، رتبة عريف، رتبة وكيل رقيب، رتبة رقيب ) ، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها أسماء المترشحين المقبولين مبدئيا.

نتائج القبول حرس الحدود 1443

علاوة على ذلك، ننشر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري آخر المستجدات الخاصة بإعلان نتائج قبول حرس الحدود رجال 2022. حيث نشرت الإدارة العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي في منصة توتر العالمية بيان أكدت فيه الإعلان بشكل مبدئي على نتائج القبول للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود عبر منصة (أبشر-توظيف).

كما اكدت مديرية حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية في وقت سابقا عن إلى إمكانية التقديم على وظائف حرس الحدودو للرجال عبر رابط الخاصة الموقع الرسمي للمديرة او منصة أبشر للتوظف jobs.sa، علاوة على ذلك يمكن معرفة كافة أسماء المقبولين بشكل مبدئي بالدخول على رابط أبشر حرس الحدودو وتطبيق جميع الخطوات التي شرحناها بشكل مفصل ادناه.

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول، الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف)

.https://t.co/eMP9YuzTjl pic.twitter.com/YpcNQkRrzm — حرس الحدود السعودي (@BG994) تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول، الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف)

.https://t.co/eMP9YuzTjl pic.twitter.com/YpcNQkRrzm — حرس الحدود السعودي (@BG994) June 28, 2022

رابط استعلام نتائج حرس الحدود 1443

كما أكدنا لكم في وقت سابق فإن أسماء المقبولين بشكل مبدئي في وظائف حرس الحدود السعودي. ومعرفة المرشحين الذين نجحوا بشكل مبدئي في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود 1443. ما على المتقدم سوى الدخول على رابط البوابة الإلكترونية منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية الرسمية، التابعة للإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بالبلاد السعودية

نتائج قبول حرس الحدود 1443

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية لتطوير وتحديث جميع المنظومات الإلكترونية لمختلف القطاعات ومن ضمنها المديرية العامة لحرس الحدود التي تعلن بشكل دوري عن وظائف يمكن التقديم عليها ومعرفة نتائجها بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى مقر المديرية العامة، حيث يستطيع كل متقدم على وظائف حرس الحدود للرجال الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب على المتقدم الدخول بشكل مباشر على الرابط الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف

ثم الخطوة الثانية من الواجهة الرئيسية للموقع التوجه نحو إشعار القبول من الجهة العليا

ثالثا: بعدها يجب عليك إدراج جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من صحتها.

رابعا: ثم كتابة رقم الطلب الخاص بالمترشح في المكان المخصص له.

خامسا: النقر على أيقونة استعلام، وستظهر النتائج بشكل مفصل.

تعليمات حضور المقبولين مبدئيا في حرس الحدود 1443

كل مترشح تم قبوله بشكل مبدئي في وظائف حرس الحدود 1443 للرجال يجب عليه التقيد بجميع الإجراءات والتعليمات التي أعلنت عنها المديرية العامة لحرس الحدود. مع إحضار كافة الوثائق والمستندات المطلوبة منك يوم المقابلة الشخصية والتي جاءت على النحو التالي:

إحضار النموذج الخاص بموعد المراجعة والذي يتم طباعته من المنصة الإلكترونية أبشر .

كذلك إحضار صورتين طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية

صورة واحدة موثقة من مؤهل الثانوية أو ما يعادله

بالنسبة للدارسين خارج المملكة عليهم مصادقة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي السعودي مع إحضار أصل المعادلة

وثيقة تثبت اجتياز اختبار القياس (القدرات العامة).

أربعة صور شخصية ذو خلفية بيضاء اللون، مقاس (4 × 6 )، اكتب عليها من الخلف الاسم ورقم الطلب خلف الصور

ملف يتم وضع فيه جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمترشح.

أعزائي المترشحين لوظائف حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية الذين تم قبولهم بشكل مبدئي وصلنا بكم لنهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل موجز على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة نتائج القبول حرس الحدود 1443.