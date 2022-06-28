انت الان تتابع خبر بشرى كبرى ... ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان " يوزع مبالغ مالية ضخمة لجميع المتزوجين في المملكة.. إليك طريقة الحصول عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد سند الامير محمد بن سلمان للمتزوجين وطريقة التسجيل بعد التعديل قي المبادرة خبرا اسعد قلوب الملايين من الشباب قي الأراضي السعودية وذلك لانها تعد أحد اهم المبادرات التي قام الأمير محمد بن سلمان باطلاقها خصيص للمتزوجين حديثا والمقبلين علي الزواج!

وتهدف المبادرة هذه إلى المساعدة في الحياة وكذلك لتخفيف العبء والنهوض بالمجتمع ومن أجل التطوير للأفضل وعيش حياة كريمة وايضا لتقديم جميع سبل الراحة والسعادة للمواطنين داخل المملكة.

ولذلك سوف نعرض لكم في هذه السطور الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على 20 ألف ريال سعودي من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

شروط سند محمد بن سلمان للمتزوجين 1444 – 1443 والحصول علي 20 ألف ريال

هناك عدة شروط قامت مبادرة سند بوضعها ومن ينطبق عليه تلك الشروط يتم التقديم للحصول علي المبادرة سند ومن ضمن هذه الشروط

اجتياز المتقدم دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن ٦٠%.

يشترط علي الزوجين أن يكونوا سعودين الجنسية.

لا يزيد المهر عن خمسون ألف ريال سعودي.

عمر الزوج لا يقل عن واحد وعشرون عام ولا يزيد عن أربعون عام.

الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

الزوجة سنها لا يقل عن ثماني عشر عام ولا يزيد عن أربعون عام.

يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول بالنسبة للرجل.

تاريخ عقد الزواج لا يتجاوز عن عام من تاريخ التقديم في المبادرة.

المؤهل التعليمي للمتزوج شرط لا يقل عن الثانوية العامة.

متي يفتح سند محمد بن سلمان

تعتبر مبادرة سند للأمير محمد بن سلمان من افضل المبادرات والبرامج علي الساحة التي تقدم يد التعاون والمساعدة للشعب السعودي للارتقاء نحو مستقبل افضل للشباب، حيث من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في سند محمد بن سلمان خلال أيام قليلة لمن ينطبق عليهم الشروط والمعايير حيث تهدف عملية التسجيل مساعدة المتعثرين ماديا والذين يعانون من قلة وانخفاض الدخل المادي ويمكن متابعة الأخبار أول بأول من خلال الدخول علي موقع سند محمد بن سلمان.

يذكر أن الدفعة الأولي من مبادرة سند محمد بن سلمان وصلت إلى 100 مليون ريال سعودي، لأكثر من 4200 مستفيد وشملت هذه المبادرة جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لذا على الراغبين في الحصول على منحة الزواج التسجيل ومطابقة الشروط.

كم مبلغ سند محمد بن سلمان

برنامج سند هي مبادرة للمتزوجين قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطرحها في عام ٢٠١٨م لمساعدة المواطنين السعودين المتقدمين للزواج للمساندة والمساعدة لتيسر وتسهيل الأمور لهم للزواج لمن تنطبق وتتوافر فيهم الشروط يحق له منح مبلغ المبادرة وهو مبلغ مالي بقيمة ٢٠٠٠٠ ألف ريال سعودي.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

اتباع الخطوات التالية:

.١ الدخول إلي الموقع الرسمي لمبادرة سند من خلال الضغط علي هذا الرابط https://snad.org.sa/.

ثم تسجيل الدخول.

.٢ اختيار مبادرة سند للزواج.

.٣ قم بإدخال البيانات الشخصية لعائل الأسرة.

.٤ الموافقة علي شروط وضوابط البرنامج.

.٥ بعد الانتهاء من التقديم سوف يتم إرسال رسالة بالقبول وتحديد موعد لبرنامج الوعي المالي.

.٦ حضور دورة الوعي المال المالي والنجاح بدرجة لا تقل عن 60%.

رقم تواصل سند محمد بن سلمان

يمكن للمواطنين التواصل مع الأمير محمد بن سلمان من خلال البريد الإلكتروني أو موقع الديوان الملكي أو أرقام الهواتف التي يتم توفيرها لتواصل المباشر مع المكتب الخاص بديوان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علي الرقم التالي (٠٠٩٦٦١١٤٨٨٢٢٢٢) كما يمكن التواصل المباشر مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال هذا الرقم أيضا (٩٢٠٠٢٢٢٠) فضلا عن الرقم الخاص للأمير محمد بن سلمان الذي يمكن التواصل عليه