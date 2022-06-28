نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية للقطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص والعام يهتم كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بمعرفة الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك لعام 2022 حيث يختلف الموعد على حسب بداية شهر رمضان في كل دولة وانتهائه وعيد الأضحى يعتبر إجازة رسمية للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، لهذا يهتم الجميع بمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بمواعيد أجازة عيد الأضحى وموعد انتهائها في المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص والعام وهذا ما سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني حتى يتمكن الجميع من معرفة موعد إجازة عيد الأضحى الذي اقترب كثيرا وازداد البحث عنه في الفترة الأخيرة من قبل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام حتى يتمكنوا من معرفة مواعيد بدء الإجازة وانتهاء الإجازة الرسمية بعد انتهاء عيد الأضحى.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية 2022

يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الموجودة في أعياد جميع المسلمين حول العالم وبالتالي يحصل الجميع على أجازة رسمية تمنحها الدولة لجميع القطاعات سواء القطاع العام أو الخاص حيث أعلنت الهيئة المسؤولة داخل المملكة العربية السعودية على أن يوم وقفة عرفات سوف يبدأ يوم 8 يوليو 2022 والتاريخ الهجري سوف يكون يوم 9 ذو الحجة 1443 أما بالنسبة لموعد يوم عيد الأضحى سوف يكون 10 ذو الحجة الموافق 9 يوليو 2022 عطلة عيد الأضحى تكون من ثلاث إلى أربع أيام أجازة رسمية وذلك للعاملين في القطاع الخاص.

أجازة عيد الأضحى 2022

يختلف كثيرا القطاع العام والخاص على حسب الإجازة وطبيعة العمل الخاصة بهم حيث تم تحديد إجازة القطاع العام في عيد الأضحى تبدأ من أربعة يوليو 2022 أما بتاريخ الهجري سوف يوافق 5 ذو الحجة 1443 هجري.

أما بالنسبة لإجازة القطاع العام سوف تستمر الإجازة يوم 12 يوليو 2022 يوم الثلاثاء والتاريخ الهجري 13 ذو الحجة 1443 وسوف تكون مدتها تسعة أيام بعد ذلك سوف يعود جميع الموظفين إلى العمل مرة أخرى أما بالنسبة للقطاع الخاص سوف تكون الإجازة حوالي أربع أيام تبدأ من يوم وقفة عرفة والذي يوافق بالتاريخ الهجري تسعة من ذي الحجة واليوم الثامن من شهر يوليو وسوف تنتهي يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة.