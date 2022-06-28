شروط تقديم الأمن البيئي 1444 وخطوات التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف

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عمر شويل - جدة ما هي شروط تقديم الأمن البيئي 1444، حيث يعد هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الراغبين في التقديم في هذه القوات، وذلك لأن يعرفون كافة الشروط العامة للتقديم وأيضاً طريقة التسجيل في الوظائف، وذلك من بعد ما قامت وزارة الداخلية السعودية بفتح باب التسجيل.
تقديم الأمن البيئي 1444
القوات الخاصة للأمن البيئي هي واحدة من ضمن القوات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بالحفاظ علي البيئة والمجتمع السعودي من التلوث، وضبط المخلفات البيئية والحفاظ علي المسطحات البحرية، وقد قامت وزارة الداخلية بفتح باب التقديم في هذه القوات بداية من يوم السبت 25 يونيو وحتي يوم الخميس 30 يونيو القادم.
شروط التقديم في القوات الخاصة للامن البيئي 1444
هناك عدد من الشروط التي قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضعها من أجل القبول في القوات الخاصة للأمن البيئي، حيث إن تلك الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- يجب إن يكون المتقدم لا يقل عمرة عن 17 عاماً.
- يشترط إن يكون حسن السمعة.
- إن لم يسبق الحكم علية بأحد القضايا الخاصة بالشرف والأمانة.
- يجب إن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة أو يعادلها.
- اجتياز المتقدم كافة الاختبارات الخاصة بالتقديم.
- يشترط إن لم يتم فصل المتقدم من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.
خطوات تقديم الأمن البيئي 1444
تتم عملية التقديم في القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال منصة وزارة الداخلية للوظائف، حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع بوابة أبشر للتوظيف على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الوظائف المتاحة ثم اختيار الوظيفة.
- يتم فتح لك نموذج التقديم
- تكتب الأسم رباعي ثم رقم الهوية الوطنية.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.
- الضغط علي زر تقديم الطلب.
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