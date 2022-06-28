نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل… موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر ذي الحجة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشروط الاهلية في المقال التالي
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور. تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك في كل نهاية شهر ليتم التعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر يونيو 2022، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي أحد أهم المصادر التي يستند عليها المواطنون في المملكة العربية السعودية حيث تقدم مبالغ من المال لمساعدتهم على العيش، وتتولى هذا الأمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية حيث تقوم بمراجعة الطلبات الخاصة بالمواطنين من أجل إيداع المعاشات المستحقة لهم في حسابتهم البنكية، كما سنتعرف في الفقرات القادمة على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر يونيو الحالي.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور
مع اقترابنا من نهاية الشهر الحالي والبحث المستمر حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أنه سيتم صرف المبالغ للمواطنين، في يوم الخميس 30 يونيو 2022 الموافق 1 ذو الحجة 1443 هـ حيث إنه من المقرر أن تعمل الوزارة في هذا اليوم على إيداع الرواتب في الحسابات المصرفية، وتأتي الرواتب للمستفيدين من الضمان الاجتماعي كما يلي:
- يتم صرف للأسرة المكونة من فرد راتب يبلغ 1000 ريال سعودي.
- يتم صرف لأسرة مكونة من فردين الراتب يبلغ 2750 ريال سعودي.
- يتم صرف للأسرة المكونة من 3 أفراد الراتب يبلغ 3140 ريال سعودي.
- يتم صرف لأسرة مكونة من 4 أفراد الراتب يبلغ 3710 ريال سعودي.
- يتم صرف لأسرة مكونة من 5 أفراد الراتب يبلغ 4280 ريال سعودي.
شروط الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي المطور
قامت وزارة الموارد البشرية بعرض مجموعة من المعايير والشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:
- أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المعاش سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- ألا يتخطى الدخل الشهري عن 550 ريال للفرد ولا يزيد عن 1100 ريال للأسرة.
- ألا يكون المتقدم مسجلاً في أي من دور الإيواء الخاصة بالحكومة السعودية.
- ومن الشروط التي يجب اخذها في الاعتبار أن يكون المواطن من المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي.
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