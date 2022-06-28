نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول وخطوات التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1444 في المقال التالي

شروط القبول وخطوات التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1444 وآلية التقديم علي وظائف الأمن البيئي حيث اعلن جهاز الشرطة البيئية عن فتح باب التقديم والالتحاق بوظائف القوات الخاصة للأمن البيئي وذلك بعد استيفاء شروط القبول في وظيفة الأمن البيئي وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي تحت إدارة وزارة الداخلية السعودية علي حماية البيئة ومراقبة وضبط المخالفين للنظم البيئية وحماية الغابات والبيئة البحرية والحد من التلوث الجوي. شروط القبول في القوات الخاصة للأمن البيئي 1444 التقديم للمواطنين حاملي الجنسية السعودية.

كذلك يشترط حسن سير وسلوك المتقدم بحيث لم يسبق ادانته في أي جريمة مخله بالشرف والأمانة ولم يصدر ضده أي حكم شرعي.

ثم بالنسبة لشرط العمر لا يجب ان يقل السن عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد السن عن أربعون عاما في وقت التقديم.

ايضا يحب ان لا يكون المتقدم متزوج من اجنبيه ويشترط ان تكون الزوجة سعودية الجنسية.

كذلك لا يجب ام يكون ملتحق بأحد وظائف القطاع العام او القطاع العسكري.

ثم لم يسبق ان تم فصلة من احد وظائف القطاع العسكري او احد المراكز او الكليات العسكرية.

ايضا يحب تناسق الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية للأمن البيئي.

كذلك يجب ان يجتاز المتقدم الكشف الطبي والمقابلة الشخصية بنجاح. خطوات التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1444 أولا يجب الدخول على رابط منصة ابشر للتوظيف.

وبعد ذلك الضغط علي خيار الوظائف المتاحة.

ثم تحديد خيار تقديم وظيفة جندي بالقوات الخاصة للأمن البيئي.

ايضا يجب الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بعملية القبول والضغط علي خيار موافقة.

وبعد ذلك الضغط على خيار تقديم الطلب.

ثم كتابة البيانات الشخصية وبيانات التواصل التالية: أولا رقم الهوية. ثم تاريخ الميلاد. وبعد ذلك تحديد الجنس ذكر او انثي. أيضا الحالة الاجتماعية. وكتابة رقم هوية الاب ووظيفته.

أخيرا مراجعة البيانات والضغط علي خيار موافق.

وبعد ذلك الدخول علي رابط نموذج التوظيف.

ثم استكمال البيانات المطلوبة ويجب ان تتطابق وفق المستندات الرسمية.

ايضا يجب الضغط علي علي خيار التالي ثم حفظ.

وإدخال بيانات المؤهل العلمي والضغط علي خيار عرض ثم حفظ.

كذلك يجب الضغط علي خيار تأكيد الطلب بالإضافة للضغط علي موافق لاستكمال نموذج التوظيف.

ثم الضغط علي التالي وبعده حفظ وأخيرا النقر علي خيار تأكيد الطلب الانتهاء من التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1444. عمر شويل - جدة شروط القبول وخطوات التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1444 - ثقفني

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