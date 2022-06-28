نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنوك في الحج وموعد اجازة عيد الأضحى للبنوك والموظفين والقطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى 1443 للبنوك والموظفين والقطاع الخاص وموعد العودة من اجازة عيد الأضحى ودوام البنوك في الحج كل تلك الأسئلة التي يرغب الكثير من المواطنين والوافدين في معرفة اجابتها لذا سنقوم بتحديد موعد اجازة عيد الأضحى في السعودية والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الحكومة بالمملكة وذلك للقطاع العام والخاص والجهات الحكومية وأيضا موعد اجازة البنوك في عيد الأضحى وموعد دوام البنوك في الحج وتوقيت عودة الموظفين وانتهاء أجازه عيد الأضحى 1443.

موعد عيد الأضحى في السعودية

تم تحديد موعد عيد الأضحى في المملكة والذي سيكون يوم السبت الموافق العاشر من ذي الحجة 1443 هجريا والموافق ميلاديا التاسع من يوليو 2022 وموعد الوقوف بعرفة سيكون يوم الجمعة الموافق التاسع من ذي الحجة 1443 والموافق الثامن من يوليو 2022 ميلاديا.

موعد اجازة الموظفين في عيد الأضحى

وفق ما أعلنت عنه الحكومة بالمملكة ان موعد اجازة الموظفين بالجهات الحكومية والقطاع العام ستكون بداية من يوم الاثنين الموافق الخامس من ذو الحجة 1443 هجريا والموافق ميلاديا الرابع من يوليو 2022.

موعد اجازة القطاع الخاص في عيد الأضحى 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ستكون من يوم الجمعة الموافق التاسع من ذو الحجة 1443 هجريا والموافق ميلاديا يوم الثامن من يوليو 2022 والذي سيكون يوم الوقوف بعرفات وسيكون اجازة براتب وفق قانون العمل السعودي.

موعد اجازة البنوك في عيد الأضحى

اعلن البنك المركزي السعودي ان موعد اجازة قطاع البنوك في عيد الأضحى وموعد اخر دوام للبنوك قبل عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق السابع من ذو الحجة 1443 والموافق ميلاديا يوم السادس من يوليو 2022.

دوام البنوك في الحج 1443

اكد البنك المركزي في المملكة ان موعد دوام البنوك في موسم الحج والفروع الموسمية ومكاتب البنوك في الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة ستعمل بدوام كامل لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وحتي أيام الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ستظل البنوك والمكاتب تعمل وأيضا فروع المراكز المالية التي تشهد اقبال كثيف بالإضافة للمطارات ومنافذ الدخول ستعمل بكامل طاقتها اثناء اجازة عيد الأضحى والحج.