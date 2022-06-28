اسرع تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي دون ضامن من منصة سلفة والشروط الهامة

تعتبر منصة سلفة من أهم المنصات الخاصة بالتمويل الشخصي والفوري السريع للمواطنين في المملكة العربية السعودية كما تعد المنصة من أفضل المنصات التي تقوم بتقديم دعم وقروض متنوعة يمكن الكثير من الأشخاص الاستفادة منها لتمويل المشروعات الخاصة حتى يتمكنوا من البدء بها، أو لأي هدف آخر وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت الحالي ولذلك نجد أن العديد من الأشخاص يتساءلون عن الشروط الهامة لدى التمويل السريع والفوري وطريقة الحصول عليه وأهم مزايا منصة سلفة لدى المجتمع السعودي.

أهم مزايا التمويل السريع من منصة سلفة

تتميز منصة سلفة بتقديم كل المساعدات المادية والمالية للمواطن السعودي وأهمها التمويل الشخصي السريع والفوري بالشروط التي سوف نوضحها لاحقاً والتي من الممكن توافرها بصورة كبيرة ويتم الموافقة الفورية على القرض المطلوب لدعم المواطن للتوازن البيئي وسد الحاجة، من ضمن مزايا سلفة إمكانية الرد على الشخص المتقدم بشكل متقدم وسريع فوري، يعتبر تمويل سلفة متوفر به المرونة وإمكانية السداد على مدة طويلة تصل حتى 6 أشهر وتلك السلفة متوافقة وتطابق وفقاً للأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية، واهم تلك المزايا التي نوضحها أن المنصة لا تطلب تحويل المرتب خلال عملية السداد.

الشروط الهامة للحصول على تمويل فوري من سلفة

يجب توافر بعض الشروط المذكورة من خلال الموقع الرسمي من منصة سلفة الواجب توافرها في المواطن السعودي للحصول على الدعم والتمويل المطلوب وتلك الشروط هي:

أن يكون المواطن المتقدم يحوز جنسية سعودية.

تحديد مبلغ مالي حوالي 5000 ريال سعودي ويعتبر هذا المبلغ التي يتم صرفه للتمويل الفوري.

لا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض أو تمويل سلفة عن 18 عام ولا يزيد سنه عن 60 عام.

أيضاً لا يزيد الراتب الشهري الخاص بالمواطن المتقدم عن 4000 ريال سعودي.

إذا كان يعمل في القطاع الحكومي فيلزم أن يكون قد مر على عمله 3 شهور فقط، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيلزم أن يكون قد مر 6 شهور حتى تتمكن من صرف مبلغ التمويل.

طريقة الحصول على تمويل سلفة الفوري

من الضرور اتباع مقدم طلب التمويل الفوري السريع من منصة سلفة لبعض الخطوات وهي طريقة الحصول على التمويل بشكل رسمي وتلك الخطوات الآتية: