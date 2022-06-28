شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والأرامل 2022

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات حددتها وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية لتستطيع بموجبها أي أرملة الاستفادة من المساعدة المالية المقدمة، وفيما يلي سوف نوضح هذه الشروط بالتفصيل مع معرفة الشروط المطلوبة من الأرامل أيضًا، كما سوف نذكر أيضًا طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

تعاني السيدات وخاصة الأجانب بعد الطلاق في السعودية من ضيق المعيشة ولكن ضمنت وزارة الموارد البشرية بالسعودية حياة كريمة لهم من خلال الضمان الاجتماعي وذلك بعد تطبيق شروط الضمان:

أن تكون المطلقة سعودية الجنسية لكى تستطيع الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي مقدار من المال شهريا.

أن تكون مقيمة إقامة دائمة في السعودية هي وأولادها فد بعد الطلاق في حالها كونها أجنبية غير سعودية.

أن يكون طلقها زوجها السابق سعودي الجنسية أي من أب وأم سعوديين.

لا يزيد عمرها عن خمسة وستون عاماً.

لا تعمل في أي جهة عمل حكومية أو خاصة.

ليس لديها دخل شهرى آخر.

تمتلك حساب مصرفي نشط لكى يتم تحويل المبلغ عليه بشكل شهرى.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للأرامل

تسعى وزارة التنمية والموارد البشرية على تقديم المساعدة المالية لجميع الأرامل في مختلف أطراف المملكة من أجل إعانتهم على مشاق الحياة ووضعت الجهات المسؤولة بعض الشروط التي تستطيع بموجبها أي أرملة الحصول على المساعدة وكان من أهم هذه الشروط :

أن تكون الأرملة سعودية أو من أب وأم سعوديين.

أن يكون زوجها سعودي الجنسية ومقيمة هي وأبنائها إقامة دائمة في السعودية في حالة كونها غير سعودية.

عند عمل الأرملة لابد أن لا يتعدى دخلها الشهري مبلغ الضمان الاجتماعي.

عدم امتلاك أي أصول عقارية أو مالية.

لابد أن تمتلك حساب مصرفي لأحد البنوك المعروفة بالسعودية لكى يتم تحويل المبلغ عليه بشكل شهرى.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

يبحث معظم الأفراد عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة بجميع الخدمات التي يقدمها تحت رعاية وزارة الموارد البشرية بالسعودية ويتم التسجيل عبر اتباع النقاط التالية بالترتيب: